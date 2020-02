Comment Liverpool a retourné ses haters

Pendant longtemps, comme Jean-Jacques Goldman et contrairement à ce qu’affirme leur devise, ils ont marché seuls. Mais cette saison, à force de piétiner la Premier League, les Reds de Liverpool ont réussi quelque chose d’assez improbable : se rendre appréciable aux yeux d’une Angleterre qui adorait pourtant les détester.

« Impossible de ne pas respecter ça »

Invincibles 2.0 ?

Par Alexandre Aflalo

Tout le monde a une bonne raison de haïr le Liverpool Football Club. «, amorce Lawrence Bury, supporter de Manchester City.(surnom des habitants de Liverpool, N.D.L.R.)» Il y a aussi le palmarès : une domination sans partage sur l’Angleterre des 80s, et une fâcheuse tendance à encore s’en vanter des années après, pour laquelle «» , explique Greg Claxton, qui soutient lui lesd’Arsenal. «» Et puis, il y a ceux pour qui la haine est naturelle. À Everton, l’autre club de Liverpool, et Manchester United, la rivalité est cultivée depuis des décennies. «, » redoute déjà Edward James, fan des. «, abonde Scott Saunders, Diable rouge devant l’éternel.Plus grand club du Royaume dans les années 1980, Liverpool a depuis, comme l’a si bien mis en mots l’illustre Sir Alex Ferguson, «» . Faisant des trois dernières décennies du pain béni pour cette frange de l’Angleterre qui prend un plaisir coupable à diriger sa haine sur les bords de la Mersey. Depuis leur dernier titre de champion d’Angleterre, en 1990, lesont fini 10 fois sur le podium de la League, dont cinq fois à la deuxième place. Autant d’espoirs déçus, parfois cruellement, d’enfin remettre leurs paluches sur une couronne nationale qui les fuit. En réponse aux redondants «» lancés à chaque début de saison, parfois avec arrogance, lesse récoltaient des moqueries de plus en plus jouissives dès que leur équipe se cassait magistralement la gueule dans le finish. Steven Gerrard et d'autres en ont largement fait les frais. Et peu importe les autres trophées amassés sur le côté, même deux Ligue des champions. Mais depuis deux, trois ans, Liverpool a retrouvé le chemin de son perchoir. Et ne suscite plus aucune moquerie. «, concède Edward.Hier club arrogant qui ne gagnait rien ou presque, Liverpool a retrouvé en quelques années la recette miracle pour justifier son discours ambitieux, le tout en se rendant sympathique. «, » observe le. Le résultat de cette unité, ce sont des performances titanesques en 2019-2020 (invaincus en championnat avec 24 victoires sur 25, 22 points d’avance sur leur premier poursuivant et 55 sur la lanterne rouge Norwich, qu'ils défient ce samedi) après une saison 2018-2019 déjà proche de la perfection. Générant chez leurs rivaux un mélange de fatalisme teinté d’admiration. «, embraye leLawrence.(une balance de transferts négative d’environ 120 millions d’euros sur les cinq dernières années, mais avec seulement trois acquisitions dépassant les 50 millions : Alisson, Van Dijk et Naby Keita, N.D.L.R.). » Le respect a même gagné le rival historique Manchester United. «, concède Scott.Les records, justement. Sur sa lancée, Liverpool en voit un certain nombre se rapprocher de sa portée : celui du plus grand nombre de titres, détenu par le grand rival United (20, Liverpool en aurait 19 en cas de sacre cette saison), mais aussi le titre le plus anticipé (33journée), le plus grand nombre de points (100, 73 sur 75 possibles actuellement), le plus grand écart de points avec le dauphin (19, 22 actuellement), le plus grand nombre de victoires (32, 24 sur 25 actuellement) ou le plus grand nombre de victoires consécutives (18, 16 actuellement, série en cours), tous établis par le City de Guardiola entre 2017 et 2018. «, avoue Lawrence Bury.Contrairement à City, il y a un autre club qui ne prend pas à la légère la menace que fait peser Liverpool sur son patrimoine. «» , avoue Greg Claxton. En tête, forcément, la perspective d’une deuxième équipe d’Invincibles, succédant auxqui ont tenu une série de 49 matchs sans défaite en Premier League, de mai 2003 à octobre 2004, dont la totalité de la saison 2003-2004 (26 victoires, 12 nuls). «» Même si lestiennent une forme d’enfer et paraissent imbattables en l’état, il reste toutefois bien des matchs à gagner avant de marquer définitivement l’histoire. De la 26à la 38journée, Liverpool doit encore affronter, justement, Everton (29journée), City (31), Arsenal (36) et Chelsea (37). Autant de pièges pour l’ogre liverpuldien. «, espère Greg.» Alors oui, toute l’Angleterre s’est déjà résolue à voir Liverpool régner à nouveau. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne se réjouira pas du moindre faux pas.