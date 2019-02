Manchester United arrive fort sur le PSG

Trois jours avant de recevoir le PSG en huitième de finale de C1, Manchester United est allé se mettre en confiance chez la pire défense d'Europe, Fulham. Bonus 1 : Pogba et Martial ont marqué. Bonus 2 : les Red Devils passent quatrièmes.

151

Deux Frenchies énervés, deux douilles au sol

Pogba, coup double

Fulham (4-2-3-1) : Rico - Odoi, Le Marchand, Ream, Bryan (Sessegnon, 81e) - Chambers, Seri - Schürrle (Christie, 53e), Vietto, Babel (Cairney, 77e) - Mitrovic (cap). Entraîneur : Claudio Ranieri.



Manchester United (4-3-3) : De Gea - Dalot, Smalling, Jones, Shaw - Ander Herrera (Bailly, 85e), Matic, Pogba (McTominay,74e) - Mata, Lukaku, Martial (Sánchez, 70e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.

Le dernier étage de la fusée est lancé, et il fonce droit sur le PSG . De nouveau vainqueur cet après-midi à Fulham , c'est fort d'une série de 10 victoires et un match nul en 11 matchs depuis l'arrivée de Solskjaer que lesrecevront Paris en Ligue des Champions, mardi soir prochain. Avec quelques faiblesses, et beaucoup de forces. À Craven Cottage, Man United n'aura subi que les cinq première minutes du match, avant d'attraper sa victime par le col pour la remettre à sa place.L'entame de match dessine immédiatement le plan de celui-ci : lesse postent haut sur le terrain, et Fulham envoie des flèches dans le dos. La première, tirée par Vietto, servi de loin par Schürrle, frôle la cible (1). Sans doute très attentif à la rencontre, Thomas Tuchel aura rapidement noté les approximations en phases de transition défensive d'un Manchester United encore menacé par Mitrović (4). Un motif d'espoir pour l'entraîneur allemand du PSG et ses joueurs ? Oui, mais la suite du premier acte va surtout leur donner des motifs de crainte.Notamment celle inspirée par Paul Pogba et Anthony Martial , titulaires cet après-midi. En totale confiance actuellement, la Pioche, décalé par Martial au quart d'heure de jeu, envoie une mine au premier poteau et trompe Rico, qui attendait un centre (1-0). Dix minutes passent puis Martial, servi le long de la touche par Jones, fait du Martial : course vers le but, slalom entre deux joueurs et frappe enroulée petit filet (2-0, 24). Deuxénervés, deux douilles au sol, et le cadavre chaud des Cottagers sur la pelouse de Craven Cottage.Déjà plié à la pause, le match perd forcément du relief en seconde, Fulham semblant résigné assez tôt. Un penalty généreux accordé à Mata et transformé à la 65par Pogba assène un coup létal sur la tête des hommes de Claudio Ranieri , bricoleur en panne d'idées sur le banc d'une équipe qui dérive doucement vers la ligue inférieure. Même le nouveau venu Ryan Babel , plutôt bon cet après-midi, n'aura pas su donner un sourire à ses supporters, ne trouvant rien de mieux que le poteau de De Gea (77), décisif quatre minutes plus tôt sur une tête de Mitrović. Tout bon, donc, pour desqui s'installent à la quatrième place de Premier League avant de passer aux choses sérieuses mardi soir. Gonflés à bloc.