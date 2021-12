Manchester United arrache un point à Newcastle

10 + 10 - Since joining prior to the 2019-20 campaign, Allan Saint-Maximin is the only @NUFC player in double figures for goals (10) and assists (11) in the Premier League. Gucci. #NEWMUN pic.twitter.com/OsTrKnhffP — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2021

6 - Edinson Cavani has scored six goals in 17 appearances in the Premier League for @ManUtd as a substitute, with only four players scoring more such goals for the club: Ole Gunnar Solskjaer (17), Chicharito (14), Marcus Rashford (9) and Anthony Martial (8). Super. #NEWMUN pic.twitter.com/DPVUnFTfwg — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2021

Newcastle (4-5-1) : Dúbravka - Krafth, Schär, Lascelles (c), Manquillo - Fraser (Almirón, 75e), Longstaff, Shelvey, Joelinton, Saint-Maximin (Gayle, 83e) - Wilson (Murphy, 45e+6). Entraîneur : Eddie Howe.



MU (4-2-2-2) : De Gea - Dalot, Varane, Maguire (c), Telles - McTominay (Matić, 78e), Fred (Sancho, 46e) - Rashford, Fernandes - Greenwood (Cavani, 46e), C. Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.

Il y avait un relégable et un prétendant au top 4 à St. James' Park ce lundi soir. Mais on n'a pas trop su qui était qui.Alors que Newcastle, 19de Premier League, n'a gagné qu'une seule fois cette saison, les hommes d'Eddie Howe sont passés proches de l'exploit à l'occasion de la réception de Manchester United mais n'ont finalement raflé qu'un petit point (1-1) à l'issue d'une belle bagarre. Lesrestent eux aux portes du top 6.Auteur d'un piteux premier quart d'heure, MU a été rapidement cueilli par un Allan Saint-Maximin des grands soirs, auteur d'un délicieux enchaînement à la suite d'une perte de balle de Raphaël Varane, pas vraiment dans son assiette pour son retour sur les terrains. Le Français desa bien failli également être à l'origine du break des siens avant la pause, mais le drapeau s'est levé (38) pour une position illicite de Callum Wilson, qui se blessera peu après.Après un super travail d'Emil Krafth à droite, Saint-Maximin s'est ensuite retrouvé seul aux six mètres, mais a manqué sa reprise (47). Et quelques minutes après une frappe vicieuse de Jacob Murphy de peu à côté (67), alors que MU poussait (70% de possession), ce qui devait arriver arriva : entré à la pause, mais peu en réussite jusqu'ici, Edinson Cavani - lui aussi de retour à la compétition - a profité d'un bon service de Diogo Dalot pour égaliser en deux tempsL'Uruguayen a failli signer le doubler dans le foulée sur une mésentente entre Martin Dúbravka - peu rassurant dans le dernier quart d'heure - et Jamaal Lascelles finalement sans conséquence (75), mais l'énorme occasion de la fin de partie a été pour Newcastle quand, coup sur coup, Jacob Murphy a trouvé le poteau puis David de Gea est allé chercher une frappe de Miguel Almirón qui prenait la direction de la toile d'araignée (88).Premier but encaissé en Premier League et première contre-performance en championnat pour le nouveau boss Ralf Rangnick