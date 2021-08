Manchester United arrache la victoire face aux Wolves

26

Wolverhampton (3-4-3) : José Sá - Kilman, Coady (Gibbs-White 87e), Saïss - N. Semedo, R. Neves, Moutinho, Marçal - Trincão, R. Jiménez, A. Traoré (F. Silva 87e). Entraîneur : Bruno Lage.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Maguire, L. Shaw - P. Pogba, Fred - D. James (Cavani 53e), B. Fernandes, Sancho (Martial 72e) - Greenwood (Dalot 90e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Après le tourbillon provoqué par le retour de CR7 à United, lessont revenus à la réalité sur le terrain de Wolverhampton.Longtemps accrochés - comme la semaine dernière face à Southampton - malgré les premières titularisations de Raphaël Varane (passeur décisif) et Jadon Sancho, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær ont finalement arraché la victoire grâce à Mason Greenwood et un grand David de Gea (0-1) et montent sur le podium.D’entrée, Adama Traoré a donné le ton en butant sur DDG (3), avant qu'Aaron Wan-Bissaka ne sauve les siens sur sa ligne (6). Ces alertes auraient pu secouer United, mais ce sont plutôt la frappe de João Mouthinho (13) et le ciseau de Romain Saïss (26) qui ont mis un peu plus le feu sur la cage mancunienne. Malgré des éclairs de Bruno Fernandes (38), buteur avant d’être signalé hors jeu, et de Greenwood (44), c’est un petit miracle si lessont rentrés aux vestiaires sans aucun pion dans la besace.Plus présent dans le second acte, United s’est malgré tout fait peur après une double tentative de Saïss. Le défenseur central pensait avoir trouvé l’ouverture sur corner, mais De Gea lui a montré pourquoi il pouvait être précieux (70). Tout un symbole pour desincapables d’inscrire le moindre but depuis le début de la saison. Et finalement, tel un refrain entêtant, Greenwood s’est chargé de redonner le sourire à son coach. Servi côté droit par Varane, l’attaquant anglais s'est offert son troisième but en trois matchs, à dix minutes du terme (81).Le gamin de 19 ans peut-il faire de l’ombre à CR7