Martial, et ça repart !

Longtemps obligé de se coltiner l’infirmerie de Manchester United dans cette première partie de saison 2022-2023, Anthony Martial redevient progressivement une option offensive de choix pour Erik ten Hag. Buteur contre Nottingham Forest ce mardi, l’international tricolore compte bien se battre pour garder sa place dans un club en pleine renaissance.

« J'aime le type de joueur qu'est Antony Martial, parce qu'il peut tenir le ballon. C'est une cible, il peut faire la liaison, mais il peut aussi courir derrière. Il a de la vitesse, il peut finir, et il presse bien. »

Validé par Ten Hag

Dans le top 15 des meilleurs buteurs de l'histoire de MU

Par Antoine Donnarieix

Il y a des jours plus faciles à vivre que d’autres pour Anthony Martial à Manchester. Sous un crachin devenu habituel dans la, le numéro 9 a quitté la pelouse d’Old Trafford après une bonne heure de jeu, laissant sa place à Donny van de Beek. Auteur du deuxième but deslors de la logique victoire contre Nottingham Forest (3-0) , l’avant-centre a pu profiter de sa chanson sortie des tribunes avec le sentiment du devoir accompli. «» . Une jolie marque d’affection qu’Anthony Martial n’est pas prêt d’oublier après des mois de galère, et une raison de plus pour le produit des Ulis de lutter pour maintenir son rang au sein d’un club aussi prestigieux que Manchester United.Une fois encore, il se pourrait bien qu’un entraîneur néerlandais soit à l’origine d’une phase ascendante pour Martial à MU. Recruté en 2015 sous le règne de Louis van Gaal, Martial n’avait mis que vingt minutes à inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Comment ? En donnant le tournis à Martin Skrtel lors une victoire de prestige contre Liverpool (3-1) . Sept années plus tard, l’effectif mancunien a bien changé mais Martial est toujours là, numéro 9 floqué dans le dos et encore buteur. Son entraîneur, Erik ten Hag, ne peut que s’en féliciter. «, affirmait ETH après le succès de son équipe contre Aston Villa en League Cup en novembre dernier.» Hier soir, Martial a mis vingt-deux minutes à trouver le chemin des filets. Sans une parade déterminante de Wayne Hennessey à l’heure de jeu, le Français pouvait même s’offrir un doublé.À l’heure où Cristiano Ronaldo a d’ores et déjà quitté le navire mancunien, l’influence de Martial prend de l’ampleur sur le plan offensif. Et si les blessures à répétition depuis le début de saison (ischio, tendon d’achille, dos) le laissent enfin tranquille, l’ancien Monégasque pourrait se révéler comme une pièce maîtresse dans le plan de jeu de Ten Hag. Trois mois avant l’arrivée du Batave sur l’un des bancs les plus courtisés d’Angleterre, Martial filait au FC Séville pour ne plus être victime de la mégalomanie de CR7 et donner un second souffle à sa carrière via un prêt de six mois sans option d'achat. «, expliquait-il en mars auAu moment de repasser le film, peu de monde se souviendra de cette étape andalouse. Mais l’intéressé est parvenu à ses fins : faire jouer le temps en sa faveur à Manchester, où Edinson Cavani s'est également fait la malle. Aujourd’hui, Martial est dans les plans de son entraîneur et figure au quinzième rang des buteurs les plus prolifiques de l’histoire de Manchester United avec 84 buts en 278 apparitions, le deuxième meilleur total de l’équipe derrière Marcus Rashford (103 buts en 324 matchs). Qu'on le veuille ou non, Anthony Martial a déjà une place d'honneur dans la grande histoire des. Et si la future concurrence en attaque semble inévitable à l’approche du marché hivernal, comptez sur Martial pour faire le nécessaire afin de plaire au taulier ten Hag.