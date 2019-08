Manchester tenu en échec par Wolverhampton

1

Wolverhampton Wanderers (3-5-2) : Rui Patrício - Bennett, Coady, Boly - Doherty (Traoré, 46e), Dendoncker, Neves, Jonny - Moutinho - Raúl Jiménez (Cutrone, 90e), Diogo Jota (Neto, 87e). Entraîneur : Nuño Espirito Santo.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw - McTominay, Pogba - James (Greenwood, 89e), Lingard (Mata, 81e), Rashford (Pereira, 89e) - Martial. Entraîneur : Ole Solskjaer.

Manchester n'y arrive pas face aux Wolves.Après leur large victoire face à Chelsea lors de la première journée (4-0), Manchester United s'est présenté ce lundi sur la pelouse de Molineux avec la ferme intention de triompher. C'est donc sur un rythme très élevé que lesont débuté le match : à la faveur d'un pressing de tous les instants, les hommes de Solskjaer ont sevré de ballons desacculés dans leur camp, solides, mais incapables de s'approcher de la surface de De Gea. Si les mancuniens ont eu du mal à se procurer des occasions franches, c'est finalement logiquement qu'ils ont ouvert le score, grâce à une action de renard de Martial, bien servi par Rashford (0-1, 24). La timide réaction desest restée stérile et lesont tenté de faire le break en fin de période, sans succès malgré une nouvelle occasion franche d'un Martial remuant juste avant la pause.Au retour des vestiaires, Adama Traoré est entré en jeu et la physionomie du match s'est inversée. Les, bien aidés par un public en ébullition, ont imposé un rythme d'enfer. Littéralement étouffés, lesn'ont pas pu résister longtemps. À la suite d'un corner joué à deux et botté en retrait par Moutinho, Neves a propulsé une merveille de frappe dans la lucarne pour égaliser (1-1, 56). Lesont ensuite levé le pied et sur une belle incursion de Paul Pogba, Manchester United a obtenu un penalty. Mais la tentative du milieu de terrain français s'est heurtée à un bel arrêt de Patricio (68). Si lesont dominé par la suite, sans jamais se procurer d'occasions franches cependant, lesont joué par à-coups, sans doute limités physiquement mais régulièrement dynamités par un Traoré intenable. Manchester n'a pas su trouver la faille et c'est sur un score de parité que les deux équipes se sont quittés.Frustrant pour Manchester, qui perd donc du terrain sur Liverpool et Arsenal, seuls en tête. Les, de leur côté, n'ont toujours pas gagné en championnat.