Manchester se relance face à Norwich grâce à un triplé de Ronaldo

Manchester United (4-3-3) : De Gea - Telles (Rashford, 73e), Maguire, Lindelöf, Dalot - Fernandes, Pogba (Mata, 73e), Lingard (Matić, 63e) - Elanga, Ronaldo, Sancho. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Norwich (4-2-3-1) : Krul - Giannoulis, Gibson, Hanley, Byram - McLean (Gilmour, 73e), Normann - Rashica, Lees Melou (Rowe, 82e), Dowell (Placheta, 73e) - Pukki. Entraîneur : Dean Smith.

Avis aux amateurs de Scrabble : Cristiano est un mot qui compte triple. Humilié sur la pelouse d'Everton le week-end dernier , Manchester United se reprend dans la douleur face à la lanterne rouge de Norwich à Old Trafford (3-2).Sérieusement chahutés par leurs propres supporters, tout comme la famille Glazer, les Mancuniens frisent la correctionnelle d'entrée de jeu. Bien lancé dans la profondeur, Pukki bute sur De Gea au moment de piquer son ballon (3). Dans la foulée, Elanga chipe le cuir dans les pieds de Gibson avant de servir Ronaldo qui n'a plus qu'à conclure dans le but vide. Lesprennent ensuite le contrôle de cette partie sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Il faut finalement attendre que Ronaldo vienne placer sa tête sur un corner de Telles pour que les Mancuniens doublent la mise. Sans démérité, Norwich se dirige vers une nouvelle défaite.C'était sans compter sur la capacité des joueurs de Ralf Rangnick à se compliquer la vie cette saison. Juste avant la mi-temps, Giannoulis décale Pukki dont le centre arrive sur la tête de Dowell complètement seul dans la surface mancunienne. Relancés, lesreviennent des vestiaires revigorés. En contre, Dowell trouve à son tour Pukki qui vient parfaitement ajuster De Gea avec l'aide du poteau. Moins de cinq minutes plus tard, le Finlandais remise de la tête pour Rahsica qui déclenche une lourde frappe mais le portier espagnol gratifie Old Trafford d'une belle horizontale (55). Norwich pousse mais ne parvient pas à faire la différence et finit par se faire punir sur un nouveau coup de pied arrêté. A 25 mètres des buts de Krul, Ronaldo expédie un coup franc surpuissant au fond des filets du Néerlandais, pas irréprochable sur le coupLoin d'être convaincants, lessignent un succès qui pourrait avoir son importance dans la course à l'Europe après les défaites de Tottenham et d'Arsenal. De leur côté, lesne décollent pas et restent bons derniers de Premier League.