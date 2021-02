Manchester City trop costaud pour Gladbach

Au-dessus du Borussia M'Gladbach dans tous les compartiments du jeu, Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en l'emportant à Budapest grâce à Bernardo Silva et Gabriel Jesus (0-2). Dix-neuvième victoire consécutive pour les Citizens, qui s'affirment d'ores et déjà comme des candidats de plus en plus crédibles à la victoire finale.

Bernardo Silva casque d'or

Le retour du Kun

Borussia M'Gladbach (4-3-3) : Sommer - Lainer (Lazaro, 63e), Elvedi, Ginter, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus, Kramer - Hofmann (Wolf, 87e), Pléa (Thuram, 63e), Stindl (Embolo, 74e). Entraîneur : Marco Rose.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodri, Gündoğan, B. Silva - Sterling (Mahrez, 69e), Foden (F. Torres, 80e), G. Jesus (Agüero, 80e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

15 décembre 2020. Manchester City vient de concéder le nul à domicile contre West Bromwich et n'est même pas présent sur le podium de la Premier League. Deux mois plus tard, le constat est sans appel : les hommes de Pep Guardiola se sont transformés en un rouleau compresseur injouable et viennent de coller dix-neuf fessées consécutives sur tous les tableaux. Ce mercredi, c'est le Borussia M'Gladbach qui est passé à la moulinette, alors que la formation de Marco Rose avait sérieusement secoué le Real Madrid et l'Inter en phase de poules. Incapables de frapper en première mi-temps, les Allemands ont subi le pressing incessant des, lancés à toute vitesse vers le titre en Angleterre. Et qui rêvent plus que jamais de couronnement continental en juin prochain à Istanbul.Alignés sans Kevin De Bruyne, pas encore totalement dans le rythme lors de son retour à Arsenal, lespressent d'entrée très haut pour asphyxier Gladbach. Bensebaini et ses copains ne paniquent pas pour autant et s'efforcent de relancer court, quitte à prendre un maximum de risques. Mais une nouvelle fois, la machine mancunienne est bien en route et prend peu à peu le dessus face à des Allemands qui ne peuvent qu'observer de loin le camp adverse, très vite devenu une sorte de zone inconnue. Raheem Sterling s'occupe d'allumer les premières mèches, mais manque de justesse dans la surface, à l'image de son compère Gabriel Jesus.Sur l'une des rares incursions des hommes de Marco Rose, Walker doit intervenir pour couper la transition rapide vers Alassane Pléa, qui n'attendait que l'offrande pour signer son sixième but dans la compétition (19). City s'en remet finalement à João Cancelo pour débloquer la situation d'un centre parfait à destination de Bernardo Silva, auteur d'une belle tête décroisée. Pas de quoi voir le Borussia, pourtant « à domicile » à la Puskás Arena de Budapest, passer à la vitesse supérieure, puisque le huitième de Buli rejoint les vestiaires sans avoir tenté la moindre frappe.Un petit quart d'heure pour recharger les batteries et voilà Gladbach qui propose un peu de pressing pour tenter d'imposer un rapport de force qui ne tournera jamais en sa faveur. Car si Gabriel Jesus manque de doubler la mise à la suite d'une nouvelle récupération haute (54), la différence semble pouvoir venir à chaque accélération des. Ces derniers laissent malgré tout quelques espaces à exploiter en contre, mais la passe de Zakaria vers Pléa est mal ajustée (60), avant que l'ancien Niçois ne manque de postuler le but le plus acrobatique d'une semaine pourtant riche en arabesques, d'un coup du scorpion venu frôler le montant d'Ederson (63).Problème : City a trouvé son circuit préférentiel du soir : centre de Cancelo pour la tête de Bernardo Silva dans la surface. Avec une variante cette fois, puisque le Portugais remise pour Gabriel Jesus, venu prouver à Christine Boutin toute son utilité (0-2, 65e) . Game over. La fin de rencontre offre le plaisir de revoir Sergio Agüero fouler un terrain de football, venu pour offrir quelques sucreries comme cette talonnade dans la course de Gündoğan. Si même lui revient à son meilleur niveau, bon courage à qui voudra se mettre en travers de la route de ce City-là.