Manchester City tranquille contre Gladbach

Jamais inquiété par le Borussia Mönchengladbach, ce mardi soir à Budapest, Manchester City n'a eu besoin que de vingt minutes pour plier son adversaire sur le même score qu'à l'aller (2-0) et poinçonner son ticket pour les quarts de finale. Une étape où les hommes de Guardiola seront très attendus après être restés à quai lors des trois dernières saisons.

De Bruyne et Gündoğan posent le dernier clou

Lyon, Tottenham et Monaco ne seront pas là

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Dias (Laporte, 70e), Stones, Cancelo (Zinchenko, 63e) - Rodri (Fernandinho, 63e), Gündoğan (Sterling, 70e), B. Silva (Agüero, 75e) - Mahrez, De Bruyne, Foden. Entraîneur : Pep Guardiola.



Borussia M'Gladbach (4-2-3-1) : Sommer - Lainer, Elvedi (Jantschke, 88e), Ginter, Bensebaini (Wendt, 88e) - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl (Traoré, 80e), Thuram (Pléa, 65e) - Embolo (Wolf, 65e). Entraîneur : Marco Rose.

Par Tom Binet

Lundi soir, Lionel Messi et Antoine Griezmann se sont essayés au golazo depuis l'extérieur de la surface face à Huesca . Probablement devant sa télé au moment où les deuxont allumé la mèche, Kevin de Bruyne a donc saisi la première opportunité qui s'est présentée à lui pour les imiter face au Borussia Mönchengladbach, après douze petites minutes seulement. Soit le temps qu'aura duré le semblant de suspense laissé par un match aller maîtrisé par les(2-0 déjà). De retour à la Puskas Arena de Budapest trois semaines plus tard, les ouailles de Pep Guardiola ont cette fois enfoncé les Allemands en à peine vingt minutes grâce au talent du Belge et à une suprématie technique impressionnante. Avant de déjà commencer à réfléchir au meilleur moyen de vaincre leurs démons en quarts de finale.Quelques minutes seulement sont suffisantes pour comprendre que le Borussia M'Gladbach n'a pas les armes pour faire peser la moindre menace sur ce Manchester City-là. Dans un système hybride, où Bernardo Silva, De Bruyne, voire Foden par séquences se partagent le rôle du « faux 9 » , la première cartouche est amorcée par le latéral gauche-milieu relayeur João Cancelo, qui trouve l'Anglais par-dessus la défense, mais Sommer est à la parade (7). Avant que le pied gauche de KDB ne fasse parler la poudre d'une barre rentrante de l'entrée de la surface, donc. Gladbach ne voit pas le ballon, et le retrouve une nouvelle fois au fond de ses filets sur un percée de Gündoğan dans la surface, bien lancé par Foden. Le début d'un long calvaire ? Déjà la fin, en réalité. La qualification de City ne fait d'ores et déjà plus de doutes, et le leader de Premier League desserre légèrement l'étau, malgré un coup-franc lointain signé De Bruyne (35). Marcus Thuram se permet même des folies en sollicitant Ederson (32), puis en servant Embolo, dont la frappe est trop croisée (41).Le ballet incessant des permutations se poursuit après les consignes de mi-parcours de Guardiola, mais l'intensité a clairement baissé dans un second acte dont l'enjeu se limite à savoir si lesvont encaisser un premier but dans la compétition depuis le 21 octobre. Spoiler : non, absolument pas. Ni même concéder d'occasion franche, la faute à une possession de tous les instants. Riyad Mahrez cherche lui à s'illustrer, d'abord sur une passede Fernandinho (65), puis à la suite d'un corner (68), mais Sommer a la main ferme. L'Algérien, clairement le plus remuant après la pause, s'offre la dernière banderille d'un enroulé trop enlevé (89). Rendez-vous est pris début avril pour desqui seront forcément attendus après avoir trébuché à ce stade de la compétition lors des trois dernières saisons contre Liverpool, Tottenham et Lyon, après avoir été éliminés par Monaco dès les huitièmes pour la première saison de Guardiola en 2017.