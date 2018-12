Manchester City soigne ses plaies à Southampton

1

Southampton (4-1-4-1) : McCarthy – Ramsay, Bednarek, Stephens, Targett – Oriol Romeu (59e, Valery) – Elyounoussi, Lemina (45e, Redmond), Højbjerg, Ward-Prowse – Austin (68e, Long). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Manchester City (4-3-3) : Ederson – Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko – D. Silva, Fernandinho (86e, Walker), B. Silva – Mahrez (84e, Sané), Sterling, Agüero (73e, Gabriel Jesus). Entraîneur : Pep Guardiola.

Puisque Manchester City a laissé Liverpool s’octroyer seul le statut d’invaincu au Royaume, un Pep Guardiola ébranlé se savait grandement attendu après avoir essuyé trois défaites lors des quatre derniers matchs de Premier League. Et ses hommes ont fait le taf en s’imposant face à Southampton (0-1), ce dimanche. Sans toutefois rassurer pleinement. D’entrée, lesont rapidement fait du St Mary’s Stadium leur terrain de jeu. Tout près d’ouvrir la marque (5), Bernardo Silva délivre cinq minutes plus tard une offrande de l’extérieur du gauche pour son homonyme espagnol qui ouvre la marque. Outrageusement dominé et réduit à balancer de longs ballons imprécis, Southampton subit les vagues adverses. Mais ni Mahrez (19) ni Agüero (25) ne mettent leurs partenaires à l’abri.En face, Charlie Austin se démène tant que bien mal aux avant-postes des(9, 33). Mais c’est une perte de balle de Zinchenko qui va finalement profiter à Højbjerg pour l’égalisation. Sonné, bousculé, City se remet – par chance – la tête à l’endroit dans la foulée sur un but contre son camp bienvenu de Ward-Prowse, avant que le « Kun » ne frappe de la tête juste avant la pause. Beaucoup plus souverain à défaut d’être très inspiré au retour des vestiaires, le champion en titre gère son avance sans accroc. Un second acte – marqué par l’expulsion de Højbjerg après un attentat sur Fernandinho – durant lequel Sterling (55), Agüero (59) et Mahrez (80) tentent de faire trembler les filets. En vain.En renouant avec le succès, Manchester City valide sa quinzième victoire en championnat et retrouve de l’élan à quatre jours du choc contre le leader Liverpool . Un sommet qui pourrait déjà être décisif dans la course à la couronne.