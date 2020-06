Manchester City sans pitié avec Arsenal

Miné par les blessures et les bévues de David Luiz, Arsenal n'a rien pu faire pour éviter la défaite sur la pelouse de Manchester City (3-0) lors de la reprise de la Premier League après trois mois de pause liée au coronavirus. Une première pour les Gunners, invaincus jusque-là en championnat en 2020.

Le padawan Arteta

Le festival de Luiz

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Garcia, Laporte (Fernandinho, 70e), Mendy - Gundogan, De Bruyne (Rodri, 70e), David Silva (Bernardo Silva, 65e) - Mahrez (Foden, 65e), Gabriel Jesus, Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Bellerin, Mari (Luiz, 24e), Mustafi, Tierney - Xhaka (Ceballos, 8e), Guendouzi (Maitland-Niles, 67e) - Willock (Nelson, 67e), Saka, Aubameyang - Nketiah (Lacazette, 68e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Par Steven Oliveira

Cinq minutes. Il ne s’agit pas du temps de cuisson des Fusilli de(six minutes). Ni la durée moyenne d’un rapport sexuel (sept minutes). Mais bien le temps passé par Granit Xhaka sur la pelouse avant de se tordre la cheville. Avant d’être rejoint au vestiaire 15 minutes plus tard par Pablo Mari, victime d’un claquage. Pep Guardiola avait pourtant prévenu en avant-match : «» Des préjudices plus importants pour lesqui ont donc perdu deux joueurs sur blessure. Pire, ils ont du faire entrer en jeu David Luiz qui, à lui seul, a provoqué la première défaite d’Arsenal en 2020 à l'Etihad Stadium (3-0). À nouveau en cinq minutes. Comme quoi, on peut en faire des choses, en 300 secondes.Pourtant, Mikel Arteta avait tout prévu pour pallier au risque des blessures en alignant quatre joueurs qui ne dépassent pas les 21 ans (Nketiah, Saka, Willock, Guendouzi), laissant ainsi Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé sur le banc. Des choix payants dans un premier temps puisque Manchester City, malgré un contrôle du cuir, n’arrive pas à contourner le bloc des. Il faut dire que Pep Guardiola avait annoncé la couleur en parlant de son ancien adjoint : «» . Et il sait donc que Kevin de Bruyne est un formidable distributeur de caviars. Des caviars qui terminent dans les mains fermes de Bernd Leno, impérial devant David Silva (34) et Riyad Mahrez (37). Sauf qu’il en faut plus pour empêcher le Belge de balancer des ogives téléguidées. Et avec l’aide de David Luiz qui manque son intervention, Kevin de Bruyne voit son ballon arriver sur Raheem Sterling qui ne se fait pas prier pour envoyer une praline et faire trembler les filets pour la première fois en 2020 (1-0, 45).C’est bien connu, encaisser un but juste avant la pause n’est jamais bon signe. En encaisser un juste dès le retour des vestiaires n’est pas forcément une bonne idée non plus. C’est pourtant le moment qu’a choisi David Luiz pour son bouquet final. Un festival conclu par un plaquage sur Riyad Mahrez dans la surface de réparation. Une faute qui oblige l’arbitre à désigner le point de penalty et montrer la direction des vestiaires au Brésilien. Un cadeau que Kevin de Bruyne accepte avec plaisir (2-0, 50). En infériorité numérique, Arsenal sait que sa chance est définitivement passée. Sympa, Pep Guardiola ne veut pas faire trop de mal à son ancien poulain et profite donc des minutes qui suivent pour faire des changements, et ainsi éviter des blessures.Raté, puisque son jeune défenseur Eric García quitte la pelouse sur civière après avoir passé sept minutes au sol suite à un choc avec son portier Ederson. Des images inquiétantes qui n’ont visiblement pas d’effet négatif sur ses coéquipiers puisque Sergio Aguero, trouvé par Raheem Sterling, voit sa frappe rebondir sur le poteau avant d’atterrir dans les pieds de Phil Foden (3-0, 90+1). Avec cette défaite, Arsenal reste bloqué à la 9place, tandis que Manchester City revient à 22 points de Liverpool alors qu'il ne reste que neuf rencontres à jouer. Le suspense est relancé !