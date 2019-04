City sirote United pour doubler Liverpool

Dans un derby mancunien que United n'avait pas forcément envie de gagner, City s'est tranquillement et logiquement imposé à Old Trafford. Une victoire peut-être décisive pour la course au titre, qui permet aux Skybluesde repasser devant Liverpool en tête de la Premier League (un point d'avance) et de se mettre en très bonne posture pour le sacre à trois journées de la fin du championnat.

Trop d'enjeu pour City, pas de jeu pour MU

La clé ? L'entrée de Sané

Manchester United (5-3-1-1) : De Gea - Darmian (Sánchez, 84e), Smalling, Lindelöf, Shaw, Young - Pereira (Lukaku, 72e), Fred, Pogba - Lingard (Martial, 83e) - Rashford. Entraîneur : Solskjær.



Manchester City (4-3-3) :Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Fernandinho (Sané, 51e), Gündoğan (Danilo, 90e), D. Silva - B. Silva, Sterling, Agüero (Jesus, 89e). Entraîneur : Guardiola.

Par Florian Cadu

Deux buts, c'est quoi dans une saison ? Est-ce si utile, surtout quand on a inscrit 157 en tout (toutes compétitions confondues, record de l'histoire de Manchester City ) ? En tout cas, ces deux réalisations inscrits à Old Trafford devant un Manchester United pas forcément aussi motivé que son adversaire relève d'une importance capitale. Car à trois journées de la fin de la Premier League, ces tremblements de filet signés Silva et Sané en seconde période ont peut-être bien offert officieusement le titre de champion auxEn battant desqui n'ont aucune envie d'observer Liverpool soulever la coupe, mais qui sont mal en point dans la course à la Ligue des champions (sixièmes, à trois points du Top 4), lessont en effet repassés devant les(un point d'avance, à nombre de matchs joués égal) et semblent plus que jamais lancés vers le sacre. Donc oui, deux buts peuvent s'avérer essentiels. Même quand on en est habitué à en marquer un nombre difficilement calculable.S'il ne sait toujours pas qui il doit préférer en tête de la Premier League entre son voisin honni et ses rivaux de Liverpool , United a en tout cas choisi sa tactique du soir : défendre, laisser le moins d'espace à son adversaire et miser sur un contre. Le point du nul ? MU signerait tout de suite. En témoigne l'espèce de 5-3-2 aligné par Solskjær, qui ressemble à un sapin de Noël obèse sans étoile offensive. Ou qui, si elles existent et portent le nom de Rashford-Lingard, sont destinées à rester dans l'obscurité.De son côté, City joue comme d'habitude l'attaque et la possession. En première période, lesaccaparent le cuir 70% du temps, mais n'arrivent pas à le faire toucher les filets. Sur les trois frappes cadrées que les visiteurs réalisent (contre une seule pour les locaux), De Gea se montre en effet bien inspiré. Surtout devant Silva puis Sterling juste avant la pause, l'Anglais tentant sa chance après un superbe mouvement collectif pour ouvrir le score, mais butant sur le portier espagnol. 0-0 à la mi-temps, Liverpool sourit.Alors quand Fernandinho est touché après l'entracte, Guardiola se résout à une option risquée supplémentaire : salut Sané, va dire bonjour aux défenseurs rouges. Car le Catalan le sait : ce match, qui peut définir l'identité du prochain champion d' Angleterre , est à gagner à tout prix. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que United - qui cauchemarde sans doute dude Klopp - cède. Décalé sur la droite, Silva envoie une frappe du gauche qui fait mouche. 1-0, City repasse devant lesDès lors, la rencontre s'emballe quelque peu. L'enroulé du droit d'Agüero trouve le poteau, quand Lingard foire une égalisation toute faite face au but vide. Sur ce coup, lespeuvent d'ailleurs remercier Kompany. Puis applaudir l'entrant Sané, qui met fin au suspense en élargissant l'écart peu après l'heure de jeu grâce à sa dixième réalisation de la saison en championnat rendue possible par l'accélération décisive de Sterling. Les statistiques de MU, qui mange au moins un caramel dans un match pour la douzième fois d'affilée (pire série depuis 1998) sont moins bonnes : en une semaine, les potes de Pogba ont encaissé neuf pions et n'en ont pas marqué un seul. Dans ce contexte, est-ce vraiment surprenant de voir lesenchaîner son onzième succès en Premier League pour qu'un Manchester bleu soit sacré ?