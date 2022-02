Manchester City roule sur Norwich

Norwich (4-4-2) : Gunn - Aarons (Byram, 63e), Hanley, Gibson, Williams - Gilmour, Lees-Melou (Normann, 63e), McLean, Rashica - Sargent (Dowell, 87e), Pukki. Entraîneur : Dean Smith.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Zinchenko, Aké, Dias, Walker - Silva (McAtee, 75e), Fernandinho, Gündoğan - Sterling, Foden (Delap, 82e), Mahrez (Kayky, 84e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Sterling n'est plus un gamin, mais il continue de casser les Carrow avec son ballon.Frustré lors de ses deux dernières visites à Carrow Road, soldées par une défaite 3-2 en 2019 et un nul 0-0 en 2016, Manchester City a rectifié le tir ce samedi. Le leader de Premier League a donné le ton avec un but refusé à Phil Foden pour hors-jeu (3) et un poteau de Bernardo Silva (6). Mis en échec par le pied d'Angus Gunn (25), Raheem Sterling a glissé le ballon hors de sa portée à la demi-heure de jeu d'une jolie frappe du droit (31). Le premier but de l'international anglais depuis le 26 décembre. D'entrée de deuxième période, Phil Foden a fait le break dans la surface à la suite d'un centre d'İlkay Gündoğan (48).Dommage pour Norwich, qui avait montré de belles choses dans les vingt premières minutes. À l'image du coup de tête de Grant Hanley, sur le poteau d'Ederson (18). Fort de son avance, City a pu gérer tranquillement. Nathan Aké s'est signalé en touchant la barre (52) et son compère de la défense Rúben Dias a délivré une passe décisive, sa remise de la tête permettant à Sterling de voir double (70). Puis triple, puisque Liam Delap a obtenu un penalty. Le numéro 7 s'en est chargé et a marqué en deux temps, Gunn ayant repoussé sa première tentative (90). City conforte ainsi sa première place, tout en se payant le luxe de reposer John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo, Rodri et Kevin De Bruyne. Norwich reste dix-huitième, et voit logiquement sa belle dynamique stoppée. Manque de bol, les Canaris enchaîneront par un déplacement à Anfield .Foutu calendrier.