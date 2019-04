Manchester City repasse devant Liverpool, Tottenham remonte sur le podium

Trois matchs de trois journées différentes, trois candidats européens contre trois mal-classés, voilà ce qu'il y avait au programme de la Premier League ce mercredi soir. City prend la première place, Tottenham remonte sur le podium, Chelsea en embuscade, voilà ce qu'il faut en retenir.

On ne pas vraiment dire qu’il y avait match. Ultra-dominant de bout en bout, Man City s’impose sans trembler face à un Cardiff qui a désormais neuf orteils en Championship. Et surtout, les hommes de Pep Guardiola repassent en tête de Premier League, avec une unité d’avance sur Liverpool qui compte désormais le même nombre de matchs joués. La première bastos tombe dès la sixième minute lorsque De Bruyne trompe Etheridge côté gauche dans un angle impossible. Le portier philippin est particulièrement sollicité tout au long de la rencontre, mais quelques parades-réflexes lui permettent de ne pas boire trop vite le bouillon. Jusqu’à la demi-heure de jeu, lorsque Sané fait le break d’une puissante frappe lointaine absolument délectable. La suite se résume à une succession d’assauts à sens unique, puisque avec 80% de possession et 24 tirs (contre deux), Manchester City a livré un récital de patron. Jürgen Klopp est prévenu : Guardiola ne le lâchera pas d’une semelle jusqu’à la dernière seconde.Pour sa première titularisation en Premier League, Callum Hudson-Odoi n’a pas marqué, mais la pépite anglaise n’a pas démérité lors de la nette victoire des, lesquels manquent cependant de remonter à la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions en raison de la victoire de Tottenham dans le même temps. Dominateur d’entrée de jeu, Chelsea trouve la faille à la demi-heure de jeu lorsque Hudson-Odoi sert Giroud côté droit. Le Français marque dos au but et prouve que les matchs en semaine lui réussissent bien. En deuxième période, Hazard fait le break à l’entrée de la surface, avant que Loftus-Cheek ne l’imite quelques minutes plus tard, douchant ainsi tous les espoirs des Seagulls, assurés malgré tout de ne pas descendre. Toujours ça de pris.La vraie info du soir, c’est que la réception de Crystal Palace était la grande première de Tottenham dans son nouvel écrin hors de prix et sorti de terre avec des mois de retard. Et grâce à Heung-min Son , la fête n’a pas été gâchée. Le Coréen trompe Guaita du gauche et devient ainsi le premier buteur de l’histoire du nouveau White Hart Lane. Eriksen l’imite à dix minutes du terme et permet auxde s’emparer provisoirement de la troisième place, à un point d’ Arsenal et Chelsea . Autant dire qu’elle sera très chère à défendre celle-là.