Manchester City remet Séville à sa place

Manchester City (4-3-3) : Ortega - Lewis (Cancelo, 85e), Dias, Laporte, Gómez (Wilson-Esbrand, 70e) - Foden, Gündoğan (Silva, 57e), Palmer (De Bruyne, 70e) - Mahrez, Álvarez, Grealish (Rodri, 46e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Séville (5-4-1) : Bounou - Montiel, Carmona, Marcão (Gudelj, 45e+1), Rekik, Acuña (Telles, 46e) - Gómez (Suso, 46e), Delaney, Rakitić (Jordán, 67e), Isco (Lamela, 57e) - Mir. Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Même en jouant une mi-temps sur deux, City a de la marge.Dans un match qui comptait pour du beurre ce mercredi soir, les hommes de Guardiola ont réussi à prendre le meilleur sur ceux de Sampaoli, après avoir été menés en première période (3-1).Sous la pluie battante de Manchester, le onze expérimental aligné par Guardiola galère à mettre son jeu en place. En face, Séville affiche un visage séduisant et pique en premier, grâce à une tête de Rafa Mir sur corner, laissé trop seul dans la surface. La révolte desse matérialise enfin en seconde période, lorsque Álvarez récupère haut la balle et sert le jeune Lewis, qui inscrit son premier but en pro d'une belle frappe croiséeLe rythme de cette partie, qui n'a aucun enjeu au classement du groupe, redescend après l'égalisation, et il faut alors attendre l'entrée de De Bruyne pour voir City rallumer la lumière. Le Belge n'a besoin que de trois minutes sur le pré pour délivrer un caviar à Álvarez, qui dribble Bounou et conclut. Les Andalous ne réagissent pas, mais continuent de prendre beaucoup trop de risques à la relance, ce qui finit par leur coûter cher : après une nouvelle perte de balle sévillane, Álvarez s'offre une deuxième passe décisive en servant Mahrez, qui trouve la faille du gauche. Rideau : City termine premier de sa poule, et Séville file en C3.Mener 1-0, puis se faire renverser en deuxième-mi temps : finalement, Sampaoli et Tudor ne sont pas si différents.