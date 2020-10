Manchester City renverse Porto

Man City (4-2-3-1) : Ederson - Walker, Dias, Garcia, Cancelo - Gündoğan, Rodrigo - Mahrez, Bernardo, Sterling - Agüero. Entraîneur : Pep Guardiola.



Porto (3-4-3) : Marchesin - Mbemba, Pepe, Sarr - Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Sanusi - Fabio Vieira, Luis Diaz, Marega. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Manchester s'est bien repris.Dans le groupe de l'OM, battu sur la pelouse de l'Olympiakos, Manchester City n'a de son côté pas manqué son entrée à domicile face au FC Porto (3-1). Tout n'avait pourtant pas super bien commencé par lesquand, sur une passe interceptée de Ruben Dias, Luis Díaz fout le feu dans la défense anglaise avant de tromper Ederson avec aisance. Mais le doute n'a pas le temps de s'installer que City est déjà de retour : à la suite d'un contact entre Pepe et Raheem Sterling dans la surface, Sergio Agüero égalise sur penaltyLa défense à cinq du FC Porto gêne les Anglais, mais les joueurs de Pep Guardiola vont réussir à trouver la clef en seconde période. İlkay Gündoğan, sur coup franc, vient nettoyer la lunette d'Agustín Marchesín et redonne l'avantage à Manchester City. Guardiola décide alors de lancer Phil Foden et Ferran Torres, et le résultat est quasi immédiat : les deux entrants combinent, et l'Espagnol va éteindre les derniers espoirs de retour du FC Porto. Manchester City prend donc la tête du groupe C devant l'Olympiakos, et il ne semble pas près de la lâcher.