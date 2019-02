City remporte la League Cup au bout du bout !

Après 120 minutes disputées sans le moindre but, Manchester City s'est offert son premier titre aux tirs au but d'une finale de League Cup accrochée. Discipliné, mais peu dangereux et dominé, Chelsea n'est pas récompensé de ses efforts.

Le mur bleu de retour

Une seule frappe cadrée en cent minutes

Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Luiz, Rüdiger, Emerson - Jorginho, Kanté, Barkley (Loftus-Cheek, 89e) - Willian (Higuaín, 96e), Hazard, Pedro (Hudson-Odoi, 79e). Entraîneur : Sarri.



Manchester City : Ederson - Zinchenko, Laporte (Kompany, 46e), Otamendi, Walker - Fernandinho (Danilo, 91e), D. Silva (Gündoğan, 78e) - De Bruyne (Sané, 86e), B. Silva, Sterling - Agüero. Entraîneur : Guardiola.

Par Florian Cadu

C'est souvent le cas lors des finales : l'issue du combat se joue à des détails. Qu'elle soit équilibrée ou non, qu'elle constitue la dernière marche d'une compétition moquée ou respectée, la bataille n'a pas la même saveur qu'une journée de championnat. Parce qu'il y a une coupe à ramener au bout, parce qu'il s'agit de l'ultime étape à franchir pour devenir le roi du tournoi. Ce Chelsea Manchester City , qui devait déterminer le vainqueur de la League Cup et longtemps incertain, n'a pas fait exception à la règle.Un détail, donc. Quand, comment, où, en faveur de qui ? Réponses : durant une séance de tirs au but, d'une frappe de Luiz sur le poteau dégageant le chemin du succès aux. Après un très long match sans but, la bande de Guardiola s'empare de son premier titre cette saison. Et laisse les Londoniens sans rien.Encore certainement traumatisé par l'humiliant 6-0 reçu par Manchester City il y a deux semaines, Chelsea opte pour la méfiance. Pas de Giroud ni d'Higuaín en pointe donc, mais un Hazard encerclé par deux ailiers disciplinés ( Willian et Pedro ). L'adversaire, lui, affiche son 4-3-3 classique et impose dès les premières minutes sa grosse pression habituelle. À tel point que Rüdiger manque de provoquer un penalty, pour une main réclamée par Agüero.Mais s'ils monopolisent la baballe (plus de 60% de possession) et dominent de la tête comme des épaules la partie, lesne se montrent pas si dangereux que ça. La preuve : le premier tir du match, œuvre du Kun qui loupe le cadre, intervient... à la 22minute ! Rien de grandiose à se mettre sous la dent, en somme. De l'autre côté du terrain – que les Londoniens ne voient vraiment pas beaucoup –, Ederson ne peut être inquiété que par des coups de pied arrêtés. Comme celui de Willian détourné par Otamendi et qui manque de finir sa vie en CSC.Alors, comment contourner ce nouveau mur bleu foncé ? Guardiola tâtonne, mais patiente. Des solutions existent, l'Espagnol le sait et il serait dommageable de s'alarmer après cinquante minutes de jeu sans but. Surtout que son équipe semble maîtriser les débats. Ne manque qu'un tremblement de filet pour expédier tout ça, et soulever le premier trophée de la saison. Celui-ci arrive finalement par l'inévitable Agüero... mais n'est pas validé, la VAR ayant vu la position de hors-jeu de l'Argentin.Mine de rien, le temps passe, et Chelsea continue d'y croire. Au gré de contres plus ou moins bien menés et des accélérations d'Hazard, des espaces se créent, et Kanté a l'occasion d'ouvrir le score... Au-dessus. Pedro foire lui aussi le pion du hold-up, tandis que Willian teste les gants d' Ederson . Et la prolongation approche, jusqu'à devenir réalité. Du temps en plus passé sans Fernandinho , blessé et remplacé par Danilo , et qui ne donne pas lieu à beaucoup plus d'occasions – hormis un cafouillage dans la surface deset un sauvetage de Kepa. Dans ce joli boxon et avant les tirs au but, une embrouille voit le jour entre le gardien le plus cher de l'histoire du football et Sarri, qui souhaite remplacer son portier diminué. Lequel refuse... Et ne se transforme malheureusement pas en héros. Le titre est pour l'autre camp.