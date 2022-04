Vinícius, Rush Hour

Passé dans une autre dimension cette saison, Vinícius Júnior a tourmenté la défense de City (avec un pion supersonique à la clé) dans la folle demie que se sont livrés Skyblues et Merengues (4-3). Si le Real sort de cette manche aller avec un but de retard et que le Brésilien n'a pas tout réussi ce mardi soir, il a néanmoins montré qu'il avait les cannes pour inverser la tendance la semaine prochaine.

« J'aime la pression »

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fernandinho a peut-être cru qu'il avait trouvé la clé. Sept minutes après la reprise de la bagarre entre Manchester City et le Real Madrid ce mardi soir , le Brésilien avait chopé à la gorge son compatriote Vinícius Júnior pour aller offrir une brillante passe décisive à Phil Foden. Éteint, Vinícius ? Il n'avait peut-être jamais été aussi à point. Dans les 120 secondes suivant ce duel, le feu follet de Bernabéu a eu droit au match retour, face à son aîné de presque dix-sept ans, et a pu se racheter. Le même passeur (Ferland Mendy), le même appel, le même adversaire, la même feinte, avec cette fois un Fernandinho mordant la poussière et un couloir gauche s'ouvrant en grand. Et à cet instant précis, Pep Guardiola savait. Au bout de ce, à la 55minute, celui qui portait l'appareil dentaire bien avant l'attaque du Real a bluffé tout le monde en terminant en solo, pour le 3-2. Une action qui ne serait certainement pas allé à son terme avec le Viní Júnior de 2020. Et un symbole, aussi, de cette rencontre où à chaque fois que City pensait avoir couché son hôte, celui-ci se relevait pour rester dans le coup.S'il n'a pas toujours fait les bons choix et a parfois eu plus d'échecs que de réussite à l'Etihad Stadium, Viní (21 ans, rappelons-le) représente ce Real qui sait encaisser les coups et perdre les rounds sans pour autant aller au tapis. Comme en huitième face au PSG, où il avait offert l'égalisation à Karim Benzema. Comme en quart contre Chelsea, où il avait offert le pion de la victoire... Karim Benzema. À chaque fois, il a fait la différence en fin de match retour après une double confrontation mi-dangereuse, mi-décevante. Face à City, encore une fois, il n'a pas plané au-dessus de tout le monde comme le fait son compère KB9 depuis le début de saison. Mais la menace qu'il a symbolisé (premier frisson madrilène à la 17, tout proche de provoquer le CSC de Rúben Dias à la 25avant d'être signalé hors-jeu), dans cette soirée portes ouvertes où tout était possible, laisse beaucoup d'opportunités quant au match retour, à l'inverse de Rodrygo qui aura été beaucoup moins en vue Sans João Cancelo ni Kyle Walker, les Mancuniens n'ont jamais vraiment réussi à totalement stopper l'ancien de Flamengo. C'est un fait : dans les grands rendez-vous, ce dernier répond désormais présent , a lâché l'Auriverde à Movistar+ après cette nuit de folieSur son but de classe, l'ailier madrilène analyse :(Aymeric Laporte)Il fallait au moins ça pour réveiller le Real et nous offrir cette dernière demi-heure de barge, avant de promettre l'enfer aux Anglais dans une semaine pour la manche 2. Si tout se passe comme prévu, la seule interrogation sera désormais de savoir à quelle minute Vinícius servira-t-il Benzema pour renverser l'oppresseur.