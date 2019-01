Manchester City ratatine Burton 9 à 0 !

Manchester City 9-0 Burton Albion

Manchester City (4-3-3): Muric - Walker (Danilo 74e), Otamendi, Garcia, Zinchenko - Gundogan, Silva (c), Sane (Bernardo Silva 66e) - De Bruyne (Foden 58e), Mahrez, Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.

Burton Albion (4-4-1): Collins - Brayford, Buxton (c), Allen (Fox 68e), Turner - Fraser (Sbarra 79e), Akins, Harness, Hutchinson, Wallace - Boyce (Templeton 68e). Entraîneur : Nigel Clough.

AH

Au lendemain de la victoire de Tottenham contre Chelsea , City recevait la surprise de la League Cup anglais : Burton Albion, modeste neuvième de League One (D3). Résultat : une balade pour les gars de Guardiola, avec une mention spéciale pour Gabriel Jesus , auteur d'un quadruplé.Et les deux divisions d’écart se sont plus que ressenties dès le coup d’envoi. Annihilés par l’enjeu de la première demi-finale du League Cup de l’Histoire de leur club, les joueurs de Burton regardent lesavec des gros yeux, plutôt que dans les yeux. Résultat, les hommes de Guardiola se baladent et en mettent plein la vue. Grâce à De Bruyne (5), un doublé de Jesus (30et 34) et Zinchenko (36), Manchester City rentre aux vestiaires sur le score de 4-0.On aurait pu imaginer voir leslever le pied en seconde période. Pas du tout. Au contraire, Gabriel Jesus s’offre un quadruplé, tandis que Foden, Walker et Mahrez participent à la fête. 9-0 score final, et, pire encore que le tableau d’affichage, aucune réaction d'orgueil du côté de Burton Albion, pas même un tacle à la gorge. Et le pire dans tout ça, c’est qu’il y aura une revanche, le 23 janvier.Sans doute le match retour le plus inutile de l’Histoire.