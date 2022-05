City ralenti par le West Ham de Bowen et Fabiański

Un doublé de Jarrod Bowen en première période, un penalty arrêté par Łukasz Fabiański dans les dernières minutes, et le leader Manchester City perd deux points sur la pelouse de West Ham malgré une remontée en deuxième période (2-2). Et ce à l'aube de la dernière journée du championnat, qui pourrait s'annoncer grandiose.

Bowen, marteau-piqueur

4 - Jarrod Bowen is the fourth West Ham player to score 10+ home goals in a single Premier League campaign after Tony Cottee in 1994-95, John Hartson in 1997-98, and Paolo Di Canio in 1999-00. Fantastic. — OptaJoe (@OptaJoe) May 15, 2022

An incredible reception for Mark Noble as he comes on for his last-ever West Ham appearance ⚒️ pic.twitter.com/yxdLaqjYQL — DAZN Football (@DAZNFootball) May 15, 2022

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell - Souček, Rice (c) - Bowen, Lanzini (Noble, 77e), Fornals (B. Johnson, 90e+2) - Antonio (Yarmolenko, 90e+5). Entraîneur : David Moyes.





City (4-3-3) : Ederson - Zinchenko, Laporte, Fernandinho (c), Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, G. Jesus, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.



C'est un tourbillon émotionnel qui s'est emparé du stade olympique de Londres ce dimanche : la der' - et les larmes - de la légende Mark Noble, le doublé de l'époustouflant Jarrod Bowen face au leader de Premier League, la climatisation en seconde période, la balle de match pour Riyad Mahrez à cinq minutes du terme, Łukasz Fabiański qui offre un point aux siens et une migraine à l'envahisseur bleu ciel. Une semaine après avoir ratatiné Norwich (0-4), West Ham accroche l'ogre City (2-2), lequel compte ce dimanche quatre unités d'avance sur son dauphin Liverpool, qui garde espoir et jouera mardi à Southampton. Avant une J38 épicée.Oleksandr Zinchenko a allumé la première mèche (2), provoquant une grosse réponse des par Jarrod Bowen (3) et Craig Dawson (4). Après l'hommage du London Olympic Stadium - à la seizième minute - pour Noble (18 ans et 549 matchs avec West Ham et dernière apparition à domicile, avec son entrée pour le dernier quart d'heure), Dawson a dévié un pétard de Rodri (22) et Fernandinho a flirté avec le cadre d'une belle sacoche (23). Pliant sans rompre, West Ham a bombé le torse sans même se livrer, sur un ballon lobé de Pablo Fornals récupéré par Bowen pour éliminer EdersonPar la suite, face à un West Ham ne sortant de son camp qu'occasionnellement, Aymeric Laporte a tenté une Vincent Kompany (29), Gabriel Jesus a vu sa gauche mourir au pied du montant (36), Oleksandr Zinchenko a trop croisé (38) et Kevin De Bruyne n'a pas inquiété Łukasz Fabiański sur coup franc (45). Les locaux, de leur côté, ont continué à briller dans le réalisme et le bouillant Michail Antonio a lancé Bowen (parti plein axe comme sur l'ouverture du score), pour le doublé du gaucher. City a mis les gaz à la reprise, grâce à une belle volée claquée du remuant Jack Grealish. Fabiański a dû s'employer (51, 56).Après un quart d'heure de pression, la défense mancunienne a commencé à paniquer : Bowen a bien failli en remettre une couche (61) puis Antonio a croqué face à Ederson (65). Mais l'étreintea continué et sur un coup franc de Riyad Mahrez, le malheureux Vladimír Coufal a remis les deux formations à égalité. Rodri a ensuite trouvé les gants du portier londonien (74) et Bowen a encore manqué le triplé sur une remise de Tomáš Souček et une demi-volée déviée par le mollet de Laporte (75). On a bien cru que Craig Dawson, en fauchant Jesus dans le, allait offrir les trois points aux hommes de Pep Guardiola, mais Mahrez a fermé son pied et Fabiański est parti du bon côté (86). Dans l'histoire de cette saison 2021-2022, Mark Noble ne sera sans doute pas le seul à se souvenir de cette rencontre mouvementée.