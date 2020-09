City peut-il mieux faire ?

À l'entame de sa cinquième saison en Angleterre et avant la réception de Leicester pour le compte de la troisième journée de Premier League, Pep Guardiola peut avoir quelques doutes sur sa capacité à faire passer un nouveau cap à Manchester City. Car l'entraîneur espagnol, dont la formation a affiché quelques limites l'année dernière, a du mal à se réinventer et à innover de manière pertinente dans ses réflexions. Mais son intelligence a encore, à coup sûr, quelques tours à jouer.

Manchester City Leicester Premier League

Quelles surprises, pour quels résultats ?

Par Florian Cadu

N'en déplaise à son air souvent serein, Pep Guardiola est toujours en surchauffe. Celui qui, selon la légende, ne peut décrocher du football plus de 32 minutes garde constamment les méninges en activité. En ce moment peut-être encore plus qu'à l'accoutumée, d'ailleurs. Normal : pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre, et au sortir d'une saison décevante seulement enjôlée par une Coupe de la Ligue, l'Espagnol est réellement sous pression. Parce qu'il n'a pas encore réussi à amener Manchester City en finale de Ligue des champions malgré des dépenses faramineuses, parce qu'il a vu Liverpool prendre l'ascendant au sein du pays et parce que son équipe ne semble plus évoluer dans le jeu. Parce qu'il entend, également, de plus en plus de critiques à son encontre. À la suite de l'élimination contre l'Olympique lyonnais en quarts de finale de C1 durant le, les voix (plus ou moins légitimes) du foot s'en sont en effet donné à cœur joie. Des exemples ?Lothar Matthäus, dansRio Ferdinand, au micro de BT Sport :Dimitar Berbatov, sur Betfair :Raymond Domenech, via Twitter :himselfForcément, il est difficile d'encaisser autant de balles douloureuses sans réagir. Alors, Guardiola cogite. À l'entame de son cinquième exercice de Premier League et avant la réception de Leicester pour le compte de la troisième journée de Premier League, le technicien connaît sa mission : réduire l'écart abyssal entrevu avec lesen 2019-2020, et exploser ce plafond de verre européen. Problème : comme en témoigne son passage réussi, mais contrasté en Allemagne, le Catalan a du mal à se réinventer et à lâcher du lest au niveau de sa philosophie. Or, si ses convictions et ses principes ont été transmis avec des résultats spectaculaires une dizaine de mois après son arrivée, sa méthode paraît afficher des limites depuis un an. Oui, lesreprésentent toujours un ogre bouffant ses proies plus que de raison. Mais ce n'est plus la machine à broyer, couronne sur la tête, que le Royaume a connue deux années durant. Dès lors, ce nouveau tour de piste où le coach cinquantenaire (il changera de dizaine en janvier) va devoir innover devrait s'avérer aussi excitant que passionnant. Car le bonhomme a de la ressource, notamment intellectuellement parlant.Souhaitant encore plus de qualité technique derrière, l'ancien Bavarois a réclamé et obtenu des renforts (Nathan Aké pour 45 millions d'euros, en attendant peut-être Jules Koundé dont le transfert sera encore plus onéreux s'il se réalise). Ayant troqué le blessé Leroy Sané pour le jeune Ferran Torres, son schéma devrait s'articuler encore davantage autour de Kevin De Bruyne avec le départ de David Silva et donner plus de confiance au surprenant Phil Foden. Voilà tout pour les transferts, qui devraient néanmoins s'agiter avant le 5 octobre et la date de clôture du mercato. Mais surtout, Pep sait qu'il va devoir changer quelque chose s'il veut continuer chez les Mancuniens où son contrat s'achève en 2021., a déclaré le principal intéressé en conférence de presse, sans cacher son incertitude.Encore plus qu'avant, ce qui est toujours le souci.