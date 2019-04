Manchester City met la pression sur Liverpool

4

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Wan-Bissaka, Kelly, Dann, Van Aanholt - McArthur, Milivojević (Sako, 85e), Schlupp (Kouyaté, 21e) - Townsend (Meyer, 77e), Benteke, Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Mendy - Gündoğan, De Bruyne, David Silva (Bernardo Silva, 65e) - Sterling, Agüero (Gabriel Jesus, 75e), Sané (Stones, 87e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Le neuf à la suite.Les matchs se suivent et se ressemblent pour Manchester City , qui enchaîne un neuvième succès consécutif en Premier League après sa victoire à Crystal Palace (1-3). Un match qui porte le nom de Raheem Sterling , auteur d’un doublé.Pourtant, la rencontre avait mal débuté pour l’ancien ailier de Liverpool qui a raté le cadre alors qu’il était seul face au but (10). Sauf que Raheem Sterling n’est plus cet attaquant maladroit et est venu le rappeler quatre minutes plus tard en profitant d’un caviar de Kevin De Bruyne pour allumer une mine sous la barre de Vicente Guaita (0-1, 14). Dominateurs, lesont ensuite fait tourner le ballon sans arriver à faire le break, à l’image de Leroy Sané qui a buté sur le portier espagnol de Palace (32).Heureusement pour Manchester City Raheem Sterling est venu permettre aux supporters de souffler en étant à la conclusion d’un contre sublime où quasiment tous lesont touché le cuir (0-2, 48). Et alors que Crystal Palace semblait K-O, Luka Milivojević a redonné un espoir au peuple du Selhurst Park en envoyant son coup franc au fond des filets (1-2, 81). Un espoir de courte durée puisque Gabriel Jesus profite d’un nouveau caviar de Kevin De Bruyne pour enterrer définitivement les(1-3, 90).Les potes de Benjamin Mendy – qui a connu sa première titularisation en championnat depuis le 11 novembre 2018 – peuvent désormais se caler devant leur écran de télévision pour voir Liverpool tenter de leur reprendre cette première place.