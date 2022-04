Manchester City-Liverpool, « le Clásico de la Premier League »

Avant de s'écharper en demi-finales de la Cup à Wembley, Manchester City et Liverpool ont rendez-vous à l'Etihad ce dimanche pour la 31e journée de Premier League. Un choc qui pourrait marquer un tournant dans la course au titre palpitante que mènent les deux clubs, dont les rencontres sont en passe de devenir un classique du football britannique.

Predict how the top will finish up pic.twitter.com/ZJKxSBYnOk — Premier League (@premierleague) April 5, 2022

Le vrai main event

« Il n’y a plus de tension dans les matchs avec United »

Depuis août 2018, Manchester City a disputé 144 matchs de championnat et glané 338 points. Soit une moyenne de 89,2 points par saison. Personne ne rivalise outre-Manche, à une exception près : sur cette même période, Liverpool totalise... 337 unités. Un minuscule point pour séparer les deux monstres, preuve d’une régularité sensationnelle. Un point, c'est également l'écart entre les deux clubs avant leur collision dimanche à l'Etihad. Un choc au sommet, et le nouvel épisode d’une rivalité qui s’impose année après année dans le paysage du football anglais.etont dû en découdre en finale de la League Cup en 2016 et pour le titre de champion d'Angleterre en 2013-2014, où Liverpool avait trébuché dans la dernière ligne droite (au sens propre comme au figuré), laissant City finir deux points devant. Cette rivalité entre voisins n'a cependant véritablement émergé qu'au moment où Pep Guardiola et Jürgen Klopp se sont retrouvés face à face, après quelques joutes mémorables en Allemagne., estime Guillem Balague, journaliste pour la BBC.La bascule se fait en 2018 : vainqueurs 4-3 d'un match épique à Anfield pour stopper la série de 22 matchs sans défaite en championnat des, lesremettent le couvert en quarts de finale de la C1. Giflés 3-0 à Anfield, les hommes de Pep Guardiola subiront même l'affront d'un autre revers, à l'Etihad, au match retour (1-2). Depuis, les deux se tirent la bourre de manière infernale., poursuit Johan Djourou, consultant RMC Sport.Cette concurrence sportive n’a pas vraiment dépassé le cadre du terrain. Seule exception notable : le bus mancunien avait été la cible de projectiles lors de son trajet vers Anfield en 2018. Des incidents condamnés par Klopp sans aucune réserve., estime le supporterDavid Mooney, qui produit le podcast, appuie Guillem Balague., glisse l’ancienJohan Djourou. Moins coté sur l'échelle de la tradition, mais peut-être au même niveau sur l'échelle de l'émotion., pointe David Mooney.Un match pour se rapprocher, côté, d'un potentiel quadruplé, et côté, d'un triplé, puisque ni l'un ni l'autre n'est rassasié. Si vous aviez prévu quelque chose dimanche entre 17h30 et 19h30, vous n'avez plus qu'à annuler.