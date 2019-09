Manchester City, l’effectif qui valait un milliard

2

C'est ce qu'on appelle miser sur la formation.Dans sa traditionnelle lettre hebdomadaire publiée ce lundi, l’Observatoire du football CIES, basé à Neuchâtel, a publié le classement de la valeur des effectifs des cinq grands championnats européens sur base des indemnités de transfert dépensées pour les constituer. Sans surprise, c'est Manchester city qui pèse le plus lourd : les dirigeantsont dépensé 1,014 milliard d'euros en indemnités de transfert pour assembler leur effectif professionnel actuel. C'est la première fois dans l'histoire qu'un club dépasse la barre symbolique du milliard dans ce domaine.Le classement établi par l'organe suisse révèle que le PSG arrive deuxième (avec 913 millions) et le Real Madrid troisième (902 millions). Le quatrième, Manchester United, navigue à bonne distance du podium puisqu'il n'a dépensé « que » 751 millions d'euros sur le marché des transferts pour constituer son effectif. En queue de classement, on retrouve Majorque (six millions dépensés) et Paderborn, bon dernier avec quatre millions.Le CIES s'est également appliqué à calculer le rapport entre l'effectif le plus cher et l'effectif le moins cher de chacun des championnats, une bonne manière d'évaluer l'homogénéité d'une compétition. Sans surprise, c'est la Premier League qui est la ligue la plus homogène, grâce à sa clé de répartition des droits TV plutôt égalitaire entre « gros » et « petits » clubs du championnat. L'effectif de Manchester City vaut ainsi 32 fois plus que l'effectif le moins cher, celui de Norwich. Suivent la Serie A (où la Juventus vaut 63 fois plus cher que Lecce), la Bundesliga (où le Bayern vaut 85 fois Paderborn), la Ligue 1 (où le PSG vaut 114 fois Nîmes) et enfin la Liga (où le Real Madrid vaut 148 fois Majorque).Avec un tel gouffre, faudra pas la ramener à la prochaine