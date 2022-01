Manchester City, l’appétit sans fin

Vainqueur de Chelsea ce samedi (1-0) à l’Etihad Stadium, Manchester City a de nouveau frappé un grand coup en Premier League cette saison. Avec onze points d’avance sur leurs premiers poursuivants, Liverpool et Chelsea, les Citizens paraissent déjà intouchables et voient le titre leur tendre les bras dès la mi-janvier. Ce qui constituerait leur quatrième sacre en l'espace de cinq saisons, sous Pep Guardiola. Impressionnant.

Manchester City et les autres

12 - Manchester City have won each of their last 12 Premier League games; the ninth run of 12+ successive victories in the competition’s history, with the Citizens now responsible for four of those (and all under Pep Guardiola). Juggernaut. pic.twitter.com/xWT0lZpfCi — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2022

Le triplé en ligne de mire

Par Fabien Gelinat

La réaction des joueurs, du staff et des supporters de Manchester City au coup de sifflet final de la rencontre face à Chelsea ce samedi était unanime : de la joie, et surtout le sentiment d’avoir planté le coup de couteau presque fatal en s’imposant sur le plus petit des scores face aux Blues grâce à un coup de génie de Kevin De Bruyne . Loin du feu d’artifice offensif auquel ils sont habitués (onze tirs, six cadrés), lesont surtout maîtrisé de bout en bout l’équipe de Thomas Tuchel. Pour le plus grand plaisir de Pep Guardiola, l’architecte des, a tenu à rappeler le coach espagnol, en conférence de presse d’après-match.Une supériorité contre un (ex ?) concurrent au titre, qui rappelle à quel point Manchester City domine les débats outre-Manche depuis cinq ans.Champion d’Angleterre en 2018, 2019 et 2021, Manchester City avait laissé filer le titre au rouleau-compresseur Liverpool en 2020. Preuve que depuis plusieurs années, il faut réaliser une saison d’anthologie pour déloger les Mancuniens de leur trône. L’exercice 2021-2022 ne devrait pas faire office d’exception : après 22 journées, City compte 56 points (sur 66 possibles), 54 buts marqués (meilleure attaque) et seulement 13 concédés (meilleure défense). Des chiffres ahurissants, dans la lignée des dernières saisons. Surtout, en s’imposant contre lesce week-end, Manchester City a empoché sa douzième victoire consécutive en Premier League et se rapproche des plus longues séries de victoires en Angleterre dont il codétient le record avec Liverpool (18).En cas de succès lors de ses trois prochaines journées (déplacement à Southampton, réception de Brentford et déplacement à Norwich), lesversion 2021-2022 égaleraient leur performance entre février et août 2019 et intégreraient le top cinq des meilleures. Pour autant, Guardiola ne veut pas croire que le titre est déjà joué., a-t-il insisté.Une humilité honorable, mais à contre-sens des statistiques : les deux dernières saisons où son équipe était leader après 22 journées, elle a été sacrée championne d’Angleterre.Sauf cataclysme d’ici la fin de saison, Pep Guardiola va donc soulever une quatrième fois en cinq ans le trophée de champion d’Angleterre avec Manchester City. Un exploit, dans un championnat considéré comme le plus relevé au monde. De plus, l’écart déjà créé en Premier League lui permet d’aborder avec sérénité la suite de la saison. Dans le viseur ? Le triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions. Un objectif tout à fait réalisable pour le demi-finaliste de FA Cup et finaliste de la C1 l’an dernier, qui monte en puissance depuis le début de la saison et qui va pouvoir gérer ses éléments les plus précieux. Dont Kevin De Bruyne, double meilleur joueur de Premier League en titre et qui retrouve petit à petit son meilleur niveau (six buts et une passe décisive, en seize matchs) après un début de saison en dents de scie. Mais avant même de confirmer en Coupe (réception de Fulham, au quatrième tour) et sur la scène européenne (double confrontation contre le Sporting CP, en huitièmes de finale), l'effectif de Pep Guardiola s'affirme d'ores et déjà comme l'une des plus grandes équipes de l'histoire de la Premier League. Voire la plus grande tout court ?