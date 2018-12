Manchester City glisse encore, la concurrence cartonne

24 buts, des cartons, un dauphin qui glisse, Pogba qui danse, Liverpool qui enchaîne : le Boxing Day a été monstrueux.

Les résultats :

Semaine plus que parfaite pour le gang de Pochettino. Le bilan ? Un trois à la suite : alors que lesrestaient sur une qualification autoritaire en Carabao Cup à l'Emirates (0-2) et une victoire brillante à Everton (2-6) en championnat, Tottenham a giflé mercredi après-midi (5-0) un Bournemouth en galère à l'extérieur depuis plus de deux mois (quatrième défaite consécutive). Cette fois, ça s'est joué sans Dele Alli , touché le week-end dernier à Goodison Park, mais avec un Son une nouvelle fois buteur (deux fois) et surtout un Kyle Walker -Peters triple passeur décisif à 21 ans. Oui, le latéral droit anglais est le plus jeune à réussir cet exploit en Premier League depuis Jermaine Pennant en août 2003. Ah, et Lucas a marqué, encore. Ce qui fait treize buts inscrits par lessur les trois matchs de la semaine. Pas mal ? Assez pour devenir dauphin de Liverpool , ouais.Le lutin qui sourit toujours sur les bûches, c'est peut-être finalement lui : Xherdan Shaqiri , titularisé par Jürgen Klopp pour les retrouvailles entre Anfield et Rafael Benítez, a une nouvelle fois prouvé mercredi face à Newcastle (4-0) qu'il pouvait être très utile cette saison aux. Comment ? En offrant à son coach une alternative offensive convaincante, qui permet progressivement à Klopp de faire naître un(Salah, Mané, Firmino, Shaqiri) brûlant et en se montrant omniprésent offensivement et défensivement à chacun de ses passages dans le onze. Cette fois encore, Shaqiri a marqué, au bout d'un mouvement collectif merveilleux, mais aura aussi apporté plus que des statistiques : il aura amené avec lui de la vie. Brillant.Comment réagir à une claque ? En donner une à son tour : voilà le Boxing Day qu'a décidé de mener Everton , battu dimanche sur sa pelouse par Tottenham (2-6) et incapable de s'imposer en Premier League depuis plus d'un mois. En déplacement à Burnley , lesse sont donc fâchés. Si fort que les hommes de Marco Silva , qui avait décidé de retirer Richarlison de son onze pour la première fois de la saison, se sont retrouvés avec trois buts d'avance entre les doigts au bout de 22 petites minutes de jeu, dont un coup franc superbe de Lucas Digne , son second du mois. Finalement, ça fait trois points précieux pour Everton (1-5) et un Burnley vraiment dans le dur. Ah, Lucas a fini la journée avec un doublé : pas mal comme digeo.L'idée de base ? Voir Manchester City à l'œuvre quatre jours après sa défaite à domicile contre Crystal Palace (2-3) et prendre le pouls du champion d' Angleterre en titre. Alors ? Il y a alerte, cette fois, c'est sûr : en déplacement à Leicester , City a une nouvelle été battu (2-1), glissant à neuf minutes de la fin sur un missile envoyé par Ricardo Pereira . Au-delà du résultat, c'est surtout le contenu qui pose quelques questions, car si les hommes de Guardiola ont ouvert logiquement le score après quatorze minutes de jeu, ils ont ensuite laissé Leicester revenir dans le match, Ederson sauver la boutique sur plusieurs situations derrière une ligne défensive très inquiétante, Delph prendre un rouge... Un cauchemar, mais pas un scandale, tant certaines individualités (De Bruyne, Sterling, Delph, Agüero) sont passées à côté de leur lendemain de Noël.Pour la première fois de l'histoire de la Premier League, le Crystal Palace Cardiff du jour a vu deux entraîneurs de plus de soixante-dix piges s'affronter. Et ils ne se sont pas touchés (0-0).Deux sur deux pour Ole Gunnar Solskjær. Face à Huddersfield Manchester United a fait le boulot (3-1), vu Paul Pogba inscrire un doublé et David de Gea sortir quelques flèches. Olé, olé, olé.Buteur à Burnley (1-5), Yerry Mina a mis son premier but en Premier League. Et il a dansé, évidemment.Pour la première fois depuis novembre 2002, Liverpool va finir une journée avec six points d'avance en tête du championnat. Et si ?