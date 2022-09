Manchester City freiné par Aston Villa

Aston Villa (4-4-2) : Martinez - Cash (Young, 27e), Konsa, Mings, Digne - Jacob Ramsey, Kamara, Douglas Luiz, McGinn (Coutinho, 65e) - Watkins, Bailey (Buendia, 90e). Entraîneur : Steven Gerrard.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker (Ake, 80e), Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Gündoğan, De Bruyne - Bernardo Silva (Mahrez, 73e), Haaland, Foden. Entraîneur : Pep Guardiola.

Un match sans.Il est impossible d'être flamboyant pendant 38 matchs de championnat. Et ça, Manchester City l'a rappelé en montrant un visage tristounet au Villa Park face à Aston Villa (1-1).Cela n'a pas empêché pour autant les hommes de Pep Guardiola de contrôler le match et de se créer quelques occasions, mais à l'image d'une frappe de Kyle Walker envoyée à côté, le réalisme n'était pas de la partie (5). Tout comme la solidité défensive même si Watkins n'a pas pu en profiter (37). Heureusement pour City, même quand rien ne va, un homme continue de régaler. Ou plutôt deux : Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Le premier délivrant un amour de centre pour le second qui inscrit son 10but en six rencontres de championnat. Le Belge aurait même pu mettre K-O l'adversaire, mais son coup franc s'écrase sur la transversale d'un Martinez stoïque (67). Une action qui redonne espoir à Aston Villa et à Ramsey, qui profite d'une défense apathique pour servir Bailey qui fusille Ederson depuis le point de penaltyet permet auxde sortir de la zone rouge.Et permettre à Arsenal de rester leader de Premier League à l'issue du week-end.