Manchester City fissure Chelsea

Le remake de la finale de la dernière C1 entre le champion d'Europe et le roi d'Angleterre a accouché d'un match longtemps fermé, au cours duquel un City étouffant a d'abord buté sur le bloc londonien avant de trouver la faille presque sur un malentendu (0-1). Les Skyblues tiennent leur revanche sur leur bourreau - jusqu'ici invaincu cette saison - et se chauffent avant leur déplacement à Paris, mardi.

53 minutes à sens unique

52 - Gabriel Jesus has scored his 52nd Premier League goal, with Manchester City never losing a game in the competition in which he has scored in before today (P43 W41 D2 prior to today). Omen? #CHEMCI https://t.co/PFXKlxk3yf — OptaJoe (@OptaJoe) September 25, 2021

Chelsea (3-5-2) : É. Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James (T. Silva, 29e), Kanté (Havertz, 60e), Jorginho (Loftus-Cheek, 76e), Kovačić, M. Alonso - Lukaku, Werner. Entraîneur : Thomas Tuchel.



City (4-3-3) : Ederson - Walker, R. Dias, Laporte, Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne (Mahrez, 81e) - G. Jesus, Foden (Fernandinho, 87e), Grealish (Sterling, 87e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Quatre mois après sa défaite face à ce Chelsea sur la dernière marche de la C1 , trois jours avant de se déplacer au Parc dans cette même coupe d'Europe , Manchester City avait l'occasion de chasser ses démons et marquer les esprits. Et si le score de sa victoire à Stamford Bridge (0-1) est étriqué, c'est qu'en face, le très solide Chelsea de Thomas Tuchel (auteur jusqu'ici d'un presque sans faute avec un seul but encaissé en PL) n'a pas eu beaucoup d'autre choix que de refuser le jeu - jusqu'à ce que mort s'en suive - face à la force du collectif mancunien (aucun tir cadré pour les locaux). Une semaine après un piteux 0-0 contre Southampton , la confiance est retrouvée.Un Antonio Rüdiger habité a d'emblée souhaité la bienvenue à Gabriel Jesus (7), comme il le fera aux visiteurs sur l'ensemble du match. Dès le premier quart d'heure, le schéma attendu s'est mis en place, avec des- sans numéro neuf - siégeant patiemment dans le camp des locaux et la paire Lukaku-Werner tentant d'être touchés en contre. Mais l'Allemand n'a trouvé que le dos de Kyle Walker (18) et Chelsea s'est peu à peu éteint. En face, profitant de l'efficace contre-pressing guardiolesque, Rodri (34), Kevin De Bruyne (38), Jesus (41) ou encore Jack Grealish (48) ont tous tenté sans cadrer. Mais finalement, c'est à la suite du dixième corner- joué à deux - et d'une première frappe contrée de João Cancelo que Jesus, retrouvant l'axe, a réussi à se retourner dans une forêt de joueur pour planter son but de raccroc avec l'aide de Jorginho (53).Avec un CFC obligé de se découvrir et une partie se débridant fortement, l'élasticité de la cheville de Grealish a ensuite obligé Édouard Mendy - de retour dans la cage de Chelsea - à un beau réflexe (58) et Thiago Silva a dû sauver un ballon sur la ligne pour empêcher le doublé de Jesus (61). Sur la bonne fixation d'un Lukaku sortant enfin de sa boîte, Mateo Kovačić a bien failli gâcher le plan de City mais Cancelo a sauvé les meubles (71). Même diminué, De Bruyne n'est quand même pas passé loin de la passe décisive pour Aimeric Laporte (79) avant que Grealish ne fasse le cochon en un contre un avec Mendy (83). Même en s'excitant dans les dernières minutes, Chelsea n'a pas eu de cartouche pour dégainer. Et Kai Havertz, entré à l'heure de jeu, n'aura pas de nouvelle occasion de faire vaciller Ederson