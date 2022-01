Manchester City fait tranquillement swinguer Swindon Town

Swindon Town (D4) 1-4 Manchester City

Swindon Town (3-5-2) : Ward - Odimayo (Crichlow, 71e), Conroy, Hunt - Kessler, Gladwin (Williams, 71e), Reed (East, 87e), Lyden, Iandolo - Simpson (Parsons, 83e), McKirdy (Dabre, 87e). Entraîneur : Ben Garner.



Manchester City (4-4-2) : Steffen - Walker, Dias, Ake (Mbete, 86e) Cancelo - Rodri, Gündoğan, De Bruyne (McAtee, 66e) - Palmer (Kayky, 86e), Bernardo, Jesus. Entraîneur : Rodolfo Borrel.

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La quête d'une septième Cup démarre sur les chapeaux de roues.Titré en 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 et 2019, Manchester City n'a pas fait dans le détail pour son entrée en lice cette année. Le champion d'Angleterre l'a emporté sans trembler, même sans Pep Guardiola, testé positif à la Covid-19 et suppléé sur le banc par Rodolfo Borrel. Omniprésent, Bernardo Silva était en revanche bien présent. Le Portugais s'est procuré trois occasions franches lors des vingt premières minutes. Deux ont fini par un tir hors cadre (5, 18). L'autre a terminé au fond, après un énorme travail de Cole Palmer (14). Déjà le huitième but de l'ancien Monégasque cette saison.Muet depuis la victoire contre le PSG le 24 novembre , Gabriel Jesus a rapidement fait le break en sanctionnant une grosse erreur de relance (28). Le gardien local Lewis Ward a privé le Brésilien du doublé en repoussant son penalty (62). Il s'est aussi opposé à la frappe de mule de Rodri (90), après s'être incliné face à İlkay Gündoğan, sur coup franc (59), et Palmer (82). Le cinquième de League Two a tout de même sauvé l'honneur par Harry McKirdy, en forme après son quadruplé contre Northampton le week-end passé (78). Tout le monde sera content.Et surtout, City s'est mis en appétit en vue du choc contre Chelsea.