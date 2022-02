Manchester City facile, Tottenham battu, Leeds et Villa font le show

Dominer n’est pas gagné, sauf si vous comptez dans vos rangs un joueur capable de s’offrir des penaltys venus de nulle part. Tel est le dicton mis en pratique ce soir par Raheem Sterling. Face à une équipe de Brentford faisant bloc face aux champions en titre, peu inspirés, Il a fallu attendre la 40minute de jeu pour voir le feu follet anglais forcer la décision. Très légèrement accroché, Sterling est tombé dans la surface de réparation en tentant de déborder Mads Roerslev Rasmussen. Riyad Mahrez n’a eu aucune difficulté à transformer le penalty. En seconde période, Kevin De Bruyne a profité des espaces laissés par desbien plus hauts sur le terrain pour clore les débats. Le Belge permet à ses coéquipiers de garder leur avance considérable de douze points (avec deux matchs en plus) sur Liverpool.38. C'est le nombre de secondes qu’il a fallu à Teemu Pukki pour trouver le chemin des filets. Impuissant depuis le 30 novembre dernier et une égalisation tardive à Newcastle, l’attaquant finlandais a profité d'une remise parfaite d'Adam Idah pour donner l’avantage aux siens face aux. Une occasion de but, l’ouverture du score et puis plus rien. Crystal Palace a ensuite tranquillement pris le match à son compte en installant son jeu. Et si Jean-Philippe Mateta voit son but justement signalé hors jeu en fin de premier acte (42), les joueurs de Patrick Vieira ont sonné la révolte dès le retour des vestiaires par Wilfried Zaha. De retour après son aventure avec les Éléphants au Cameroun, l’Ivoirien a remis les deux équipes à égalité d’une frappe enroulée à montrer dans toutes les écoles. Maladroit sur un penalty trois minutes plus tard, il était même à deux doigts d’inscrire un doublé (63). Pour le coup, ce tir hors cadre n'est à montrer dans aucune école. Norwich reste lanterne rouge, mais prend un point précieux dans la course au maintien.Dans un monde où Alisson Becker, Manuel Neuer, Édouard Mendy et surtout Dan Delaunay n’existeraient pas, il y aurait Hugo Lloris, et les autres. Et ça, même après une soirée où le portier français a dû aller chercher le ballon trois fois au fond de ses filets. Injouable sur sa ligne, dans les airs ou encore en face à face, le Niçois de 35 ans aura tout fait pour empêcher lesde venir cueillir lesà Londres. Géant face à Che Adams en début de rencontre (3), flottant dans les airs sur la frappe de James Ward-Prowse quelques minutes plus tard (20), ou encore chanceux sur la transversale lors la tentative de Romain Perraud (43), Hugo Lloris a semblé bien seul face à Southampton. En témoigne la grosse boulette de Ben Davies qui a vu Armando Broja profiter de cette erreur, mais aussi l’étonnant manque de marquage sur le deuxième but des visiteurs signé Mohamed Elyounoussiet le dernier d’Adams. Bien plus percutants, lessignent là un joli succès et grimpent à la dixième place. Tottenham reste septième.Avec un maillot un peu plus rouge, un bouc moins épais et un chiffre rond derrière le dos, le Philippe Coutinho de ce mercredi soir avait tout en commun avec le milieu brésilien qui a explosé en 2017 avec Liverpool. Buteur et passeur face à Leeds pour le compte de la 24journée de l’élite anglaise, l’attaquant de 29 ans a rendu une copie parfaite et a permis aux joueurs de Steven Gerrard d’éviter le piège Marcelo Bielsa. Au terme d’une partie animée, Aston Villa et Leeds n’ont pas réussi à se départager. Et pourtant, après l’ouverture du score de Daniel James d’une frappe croisée depuis le côté droit de la surface de réparation, lesavaient d’abord vu l’ancien joueur du FC Barcelone égaliser, puis distiller deux merveilleux ballons à la pépite Jacob Ramsey pour faire le break. Mais ça, c’était compter sans la force mentale des. Daniel James a réduit l’écart juste avant le retour des vestiaires, tandis que Diego Llorente a égalisé dans le deuxième acte. Leeds et Aston Villa restent respectivement 15et 11de la Premier League.