Manchester City explose Brighton, Chelsea se fait reprendre par Sheffield

Les résultats des autres matchs de 16 heures

Buts : J.Ayew (73e)

Buts : Vardy (12e, 73e) et Tielemans (41e) pour Leicester // Wilson (15e) pour Bournemouth

Buts : Schär (41e) pour Newcastle // Hughes (2e) pour Watford

Buts : Haller (30e) et Yarmolenko (56e)



4 - Sebastien Haller is only the fourth player to score as many as three goals in his first three Premier League appearances for West Ham, after Trevor Sinclair, Ian Wright and Demba Ba. Magic. pic.twitter.com/4fz2YKCoIV — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2019

City cartonne encore, mais son infirmerie se remplit.En encaissant un but de De Bruyne sur une offrande de David Silva dès l'entame de match (1-0, 2), Brighton ne pouvait pas plus mal commencer cette rencontre face au champion en titre. Évidemment, il n'en fallait pas moins pour que les joueurs de Pep Guardiola déroulent. Et comme souvent dans ces cas-là, Sergio Agüero y va de son doublé. Sur ses sept derniers tirs cadrés en Premier League, l'Argentin a marqué à chaque fois, prouvant encore qu'il est l'un des tout meilleurs de la planète à son poste. Si Bernardo Silva a permis aux siens de saler l'addition (4-0, 79), la blessure d'Aymeric Laporte vient ternir cette troisième victoire en quatre rencontres de Premier League pour lesAvec seulement Otamendi sur pied, Guardiola peut pleurer.À nouveau double buteur ce samedi, Tammy Abraham est le premier Anglais à inscrire un doublé en Premier League à Stamford Bridge depuis... Frank Lampard en 2010. Problème, la nouvelle prestation du jeune Anglais n'a pas permis auxde l'emporter alors que la victoire face à Sheffield leur tendait les bras. Pourtant, dès le début de match, Abraham profite d'une lamentable erreur de Dean Henderson (1-0, 19). Rebelote sur son second but quand il profite cette fois-ci d'une mésentente aérienne entre Egan et O'Connell pour creuser le score (2-0, 43). La réduction de l'écart quelques minutes plus tard de Robinson (2-1, 46) ne semble rien changer. Mais c'est compter sans Kurt Zouma, qui dévie dans son propre but un centre de Robinson à la dernière minute, laissant ainsi échapper trois points que Tammy Abraham méritait à lui tout seul.Après la blessure de Laporte et le CSC de Zouma, Deschamps a dû passer un excellent samedi.Dans les autres rencontres, Jordan Ayew a crucifié son ancienne équipe d'Aston Villa (1-0), permettant à Crystal Palace de continuer sa balade au pied du podium. Leicester continue aussi son bon début de saison en disposant facilement de Bournemouth, grâce à un doublé de l'inévitable Jamie Vardy, dans tous les bons coups ce samedi contre les(3-1).Si la rencontre entre Newcastle-Watford (1-1) n'a pas plus eu grand intérêt après la mi-temps, celle entre West Ham et Norwich est devenue frémissante quand Sébastien Haller a inscrit son troisième but en une semaine avec les. Redoutable dans la surface à la demi-heure de jeu, il a rapidement mis son équipe sur les rails et ainsi confirmé ses excellents débuts en Premier League. Même l'Ukrainien Yarmolenko a inscrit un but, son troisième avec West Ham. Le club londonien se cale à la cinquième place en attendant le derby entre Arsenal et Tottenham ce dimanche.