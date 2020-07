City et Sterling font honneur au champion

Sacrée gueule de bois pour Liverpool. Une semaine après avoir été sacrée championne d'Angleterre, l'équipe de Jürgen Klopp a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat. Pas n'importe où, et surtout pas n'importe comment : contre Manchester City, son dauphin, qui lui en a collé quatre et a régalé à l'Etihad Stadium (4-0). Non, ce n'était pas une soirée à faire des courbettes.

Ce diable de Sterling

Des records pour se relancer

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Walker (Cancelo, 73e), García, Laporte (Otamendi, 78e), Mendy - Gündoğan, Rodrigo - Foden, De Bruyne, Sterling (B. Silva, 78e) - Gabriel Jesus (Mahrez, 58e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (Williams, 76e), Gomez, Van Dijk (Oxlade-Chamberlain, 46e), Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Keita, 62e) - Salah, Firmino (Origi, 62e), Mané (Minamino, 85e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Il n'est pas de beau champion sans valeureux second, paraît-il. Que Liverpool se rassure donc : si sa large avance tout au long de la saison a rendu son sacre si prévisible qu'il en aurait perdu de son charme, son dauphin, Manchester City, s'est chargé ce soir de rappeler au Royaume combien les hommes de Jürgen Klopp ont eu du mérite de l'avoir si largement devancé. À sa façon : en collant au tout nouveau roi d'Angleterre une dérouillée qui fera date (4-0). Avec, dans le rôle du maître artificier, une vieille connaissance des, qui l'ont formé, et de Joe Gomez, qui s'est frité avec à l'aller et lors du rassemblement de la sélection anglaise qui a suivi : Raheem Sterling.La vengeance est un plat qui se mange froid ? Ce précepte, l'ancienl'a visiblement intégré depuis novembre, mais il l'a aussi revisité, ce soir à l'Etihad Stadium : avec lui, il se mange froid ET épicé. Fautif sur le penalty de l'ouverture du score et éliminé sur le second but, Gomez l'a appris à ses dépens. Dans son sillage, c'est tout Liverpool qui a sombré. Accueilli par une haie d'honneur à son entrée sur la pelouse, le nouveau champion semble pourtant décidé, au vu de son entame de match, à rappeler son dauphin à sa condition de second. Maîtres du cuir et particulièrement pressants à sa perte, leslaissent toutefois des espaces dans la profondeur, dont City et Gabriel Jesus, deux fois signalé hors jeu d'un rien, sont tout près de profiter dans le premier quart d'heure. Privés de l'ouverture du score par un Ederson doublement décisif face à Salah et Firmino (4), puis par le poteau sur ce tir des dix-huit mètres de l'Égyptien (19), les hommes de Jürgen Klopp n'en demeurent pas moins en danger à chaque incursion mancunienne dans leur camp.Illustration sur ce centre fuyant de Mendy (14), puis juste avant le, quand Sterling enrhume Gómez dans la surface et gratte le 18péno de sa carrière en Premier League (le premier concédé cette saison par Liverpool), transformé par De Bruyne. Autre démonstration dix minutes plus tard, quand le même Sterling se trouve à la conclusion d'une action rondement menée par les, élimine Gomez et ajuste Alisson. Délicieux passeur décisif sur le but du break, Phil Foden y va ensuite de son petit but juste avant la pause. Un une-deux avec Gündoğan, un autre avec De Bruyne, et voilà le prodige anglais mis sur orbite pour le 3-0La pause n'entame pas franchement la détermination des, proches d'inscrire un quatrième but par le même Foden, contré sur la ligne par Van Dijk (51). Faute de définitivement couler, les coéquipiers de Jordan Henderson refont un temps surface. Mais Mané, seul face au but grand ouvert, gâche la remise en or de son capitaine (54), qui dévie ensuite involontairement un coup franc d'Alexander-Arnold bien parti pour faire mouche (57). La chance desest passée : servi en contre par De Bruyne, Sterling efface Robertson et voit sa frappe du gauche déviée dans ses propres filets par Oxlade-Chamberlain, entré à la pause à la place de... Joe Gomez (4-0, 66).Pas de quatorzième but en championnat cette saison, donc, pour le numéro 7 mancunien, ni de 18passe dé pour De Bruyne, en quête du record d'assists sur une saison de Premier League . Pas de cinquième pion non plus pour City, le but de Mahrez étant entaché d'une faute de main de Foden (90+5). Mais une certitude : moins fringant que ces dernières saisons, ce Manchester City-là a de l'orgueil et de la ressource. De bon augure en vue de la saison prochaine, mais aussi de la fin de saison en Ligue des champions. Sorti de toutes les coupes, Liverpool devra lui aussi faire preuve d'orgueil pour se relancer après une telle déroute et pour aller chercher les quelques records qu'il vise. Pas forcément une bonne nouvelle pour Aston Villa, le prochain adversaire des