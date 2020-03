City et Leicester s'en sortent, pas Tottenham

Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City

Douzième minute. Sur un coup franc excentré parfaitement frappé par Lo Celso sur la gauche, Vertonghen place un énorme coup de boule pour envoyer la sphère au fond des filets. Tottenham vient de prendre l'avantage au détriment de Norwich, et lance une rencontre de la meilleure des façon. 1-0 avec un but de la tête marqué par un défenseur dans le premier quart d'heure du match, voilà qui suffirait d'ailleurs à Mourinho. Lequel pense toujours terminer sa première saison avec lessur un titre, même si ce dernier ne s'appelle « que » FA Cup. Sauf que de manière chanceuse, Drmić égalise sur la fin en profitant d'une erreur de Vorm incapable de capter une frappe de loin de McLean. Le bus du, ce n'est vraiment plus ce que c'était.la petite boulette de Vorm, qui ne fait pas oublier Lloris.Même à domicile face à une équipe de Championship, Leicester ne parvient pas à convaincre. Devant Birmingham, quinzième de deuxième division anglaise, le troisième de Premier League a en effet dû attendre la 82minute pour faire la différence. Sur une action offensive brouillonne, lesont vu Pereira trouver la faille de la tête sur un centre d'Albrighton alors que sa bande n'avait jusque-là cadré qu'une seule fois malgré une dizaine de tentatives non fructueuses. Compliqué, mais qualifié...la série de cinq matchs sans victoire qui s'arrête enfin, pour Leicester.Une League Cup, puis une FA Cup ? Après avoir remporté la première coupe nationale, Manchester City s'est donné le droit de glaner la seconde en battant Sheffield Wednesday sur la plus courte des marges. Largement dominateurs (80% de possession de balle et un seul tir concédé dont zéro cadré, à un quart d'heure du terme !), lessont passés devant grâce à l'inévitable Agüero sur une passe décisive de Mendy peu après la pause. Pas franchement de souci, donc.la position limite mais licite du Kun sur le but, qui n'a pas été refusé pour un quelconque hors-jeu.