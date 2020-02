Manchester City et Gabriel Jesus font céder Leicester

Longtemps mis en échec par Kasper Schmeichel, qui a notamment détourné un penalty d'Agüero, Manchester City a dû attendre l'entrée de Gabriel Jesus pour forcer la décision sur la pelouse de Leicester. Vainqueurs sur le plus petit des scores (0-1), les Citizens repoussent les Foxes à sept longueurs et confortent leur deuxième place.

Vardy, la guigne

Jesus, l'apparition divine

Leicester (3-5-2) : Schmeichel - Söyüncü, Evans, Fuchs (Pérez, 90e+2) - Pereira, Maddison, Tielemans, Praet (James, 85e), Chilwell- Iheanacho (Barnes, 46e), Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Manchester City Manchester City (4-1-4-1) : Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte (Otamendi, 58e), Mendy - Rodri - Mahrez, Gündogan, De Bruyne, B. Silva - Agüero (Gabriel Jesus, 77e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Croiser son ex ne fait pas plaisir à grand monde. Surtout pas à Kelechi Iheanacho, muet et battu cinq fois en autant de rencontres par Manchester City depuis son départ despour Leicester en 2017. Percuté de plein fouet et mis KO par Ederson, le portier des, l'attaquant nigérian a une nouvelle fois connu un match compliqué face à son ancien club. Pas tout à fait remis de ce choc et remplacé à la mi-temps, c'est du banc que l'attaquant nigérian a assisté à la défaite de son équipe, la sixième sur les sept derniers matchs face à City, ce soir au King Power Stadium (0-1).Plus entreprenants en début de partie, lesauraient pourtant pu prendre les devants dès la 8minute, si ce tir croisé de Vardy, mis sur orbite par Tielemans après une perte de balle de Laporte, n'avait pas échoué sur le poteau. Muet depuis le 21 décembre et un pion contre... City, le meilleur buteur de Premier League (17 buts) ne le sait pas encore, mais cette première occasion sera la plus belle du match, pour Leicester. Car derrière, City prend comme à son habitude le contrôle des opérations. Sifflé à chacune de ses prises de balle, Mahrez ne met d'ailleurs qu'une minute à répondre à son ancien compère. Mais sa frappe lointaine est écartée par Schmeichel (9), également décisif du pied devant Gündogan (17).Dans une partie assez fermée, la décision peut venir des coups de pieds arrêtés. Maîtres artilleurs respectifs de leurs équipes, Maddison et De Bruyne se voient chacun offrir une belle opportunité dans ce domaine. Mais le coup franc du premier finit dans le mur (28), quand celui du second s'envole en tribunes (32). Sur sa deuxième opportunité, Maddison trouve le cadre, mais Ederson se détend bien (37) pour préserver le 0-0. Score sur lequel les deux formations regagnent les vestiaires, en dépit d'une ultime situation pour Aguëro, dont le but est refusé pour hors-jeu (45+1), et d'un bon coup franc de Mahrez qui fuit la lucarne (45+2).Entré à la place d'Iheanacho à la pause, Barnes ne met qu'une poignée de secondes à se montrer dangereux, via un tir en angle fermé détourné par Ederson (46). De l'autre côté du terrain, Schmeichel n'est clairement pas en reste. Solide sur ce tir puissant de De Bruyne (57), le Danois est tout heureux de voir la frappe de Gündogan, déviée par Praet, filer à côté (60). Pas pour longtemps : le car régie est formel, c'est de la main que le milieu desa dévié le ballon. Péno. L'occasion rêvée pour Agüero de rejoindre Vardy en tête du classement des buteurs... et pour Schmeichel de briller, en écartant le tir puissant de l'Argentin (62).Ce n'est décidément pas un soir pour Kun, qui manque dans la foulée le cadre (63) et cède sa place à treize minutes du terme à Gabriel Jesus. Un choix gagnant de la part de Pep Guardiola : en un ballon, le Brésilien, buteur de près et à la limite du hors-jeu sur un service de Mahrez, parvient à faire ce qu'Agüero n'est pas parvenu à faire en 77 minutes. Suffisant pour assurer à City un deuxième succès cette semaine, après celui glané mercredi face à West Ham (2-0). Et conforter la deuxième place des, qui comptent désormais sept points d'avance sur Leicester et sont quasi qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ah bah non.