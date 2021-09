Manchester City est le club qui apparaît le plus dans les mots de passe piratés

4

Qui a dit que Pep Guardiola avait besoin de Leo Messi pour être champion d'Europe ?Inclure le nom de son équipe préférée dans son mot de passe n’a rien de surprenant. Simple à retenir et assez poussé pour résister aux amis non-amateurs de ballon rond, c’est presque parfait. Toutefois, selon votre club favori, il se peut que vous soyez plus facilement piratable. Specops Software a dressé le classement des équipes de la Ligue des champions qui apparaissent le plus souvent dans les mots de passe volés. En général, les gens utilisent plutôt les surnoms de leur club. Ainsi, c’est Manchester City avecqui truste la tête du classement général, avec plus de 225 000 apparitions, devant Paris pour, apparu 205 000 fois : encore une finale perdue par les Parisiens. Lespointent à une honorable treizième place.Le surnom le moins utilisé dans les mots de passe compromis est, le sympathique sobriquet du Sheriff Tiraspol. Une dernière place qui revient également aux Moldaves dans le classement des noms complets des clubs. À ce petit jeu là, c’est l’AC Milan qui domine l’Europe avec plus de 100 000 apparitions. Chelsea, Liverpool, Porto et Lille complètent le top 5.On critique Jocelyn Gourvennec, mais son LOSC est en huitièmes de finale.