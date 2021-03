AS

Sympa comme stat hein ?Selon une étude du CIES , Manchester City est l'équipe qui fait le plus de passes en arrière en Europe. L'équipe de Pep Guardiola, actuellement leader de Premier League, affiche un taux de 41,6% de passes en arrière, soit une moyenne de 293 passes par matchs. Dans le top 5, on retrouve de nombreuses équipes qui aiment avoir le ballon, à l'image du Shakhtar Donetsk (40,6%), le Lokomotiv Moscou (40,1%), Chelsea (39,4%) et Arsenal (39,3%).Et les Français dans tout ça ? Le PSG affiche une moyenne de 38,4% de passes vers l'arrière (265 passes par matchs) et reste le champion tricolore dans ce domaine. L'OGC Nice (38,2%) et Rennes (37,4%) complètent le podium. Saint-Étienne est l'écurie de Ligue 1 qui pratique le jeu le plus vertical, avec « seulement » 32,5% de passes vers l'arrière.Encore faut-il savoir bien utiliser le ballon.