Manchester City épuise Chelsea

Opposé à Chelsea pour le compte de la 22e journée de Premier League, Manchester City a fait la différence grâce à Kevin De Bruyne à vingt minutes du terme après avoir longtemps dominé. Les locaux, treize points d'avance en tête du championnat sur leur dauphin et adversaire du jour, continuent d'écraser la concurrence à la suite de cette douzième victoire d'affilée...

La domination, selon Kepa

Ederson pour sauver, KDB pour achever

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Rodri, De Bruyne (Gündoğan, 85e), Silva - Sterling, Foden (Jesus, 88e), Grealish. Entraîneur : Guardiola.



Chelsea (3-4-3) : Kepa - Rüdiger, Silva, Sarr - Azpilicueta, Kanté, Kovačić, Alonso (Mount, 80e) - Ziyech (Werner, 69e), Lukaku, Pulisic (Hudson-Odoi, 69e). Entraîneur : Tuchel.

Douze. Douze victoires consécutives. C'est l'incroyable série sur laquelle surfe Manchester City en championnat, en ce moment. Un enchaînement de bons résultats qui place le champion sortant en très bonne position pour conserver sa couronne, et qui effraie tout le monde en Angleterre. Chelsea, deuxième du classement, ne fait pas exception à la règle : lors de la 22journée de Premier League, lesse sont épuisés à courir derrière la sphère et ont fini par craquer. Une défaite (la première depuis le 4 décembre) logique face à un monstre de maîtrise, qui dispose de la meilleure défense et de la meilleure attaque du pays. Un gouffre de treize points sépare désormais les deux équipes, dont l'une va être bien difficile à déloger de son trône.Un championnat relancé, ou un roi quasiment déjà couronné ? C'est la question auquel ce choc est censé répondre, le leader recevant son dauphin avec pas moins de dix points d'avance. La victoire est donc urgente pour Chelsea, qui peut compter sur la puissance de Lukaku pour commencer la partie. Mais très vite, c'est Manchester City qui se place en position dominante. Avec une première mi-temps assez éclairante, du point de vue des statistiques : cinq tirs à rien, six corners à zéro, 63% de possession de balle et zéro carton jaune contre deux. Reste que le score ne se débloque pas malgré une tête dangereuse de Stones, une frappe excentrée de De Bruyne ou encore un face-à-face perdu par Grealish face à Kepa à la suite d'une petite boulette de Kovačić. Car à chaque fois, le gardien - pourtant auteur d'une erreur lors des premières minutes et qui profite de l'absence de Mendy, parti à la Coupe d'Afrique des nations - répond présent.Au retour des vestiaires, les supporters locaux pensent logiquement voir leur équipe poursuivre leur travail de sape afin de créer enfin la faille. Sauf que c'est Lukaku, servi par Kovačić en profondeur, qui manque de trouver le chemin des filets en contre. Sur le coup, il faut un arrêt décisif d'Ederson pour éviter la mauvaise surprise à Manchester City. Un feu de paille, en réalité : après cette grosse occasion, Chelsea (diminué par les absences de James, Chilwell, Chalobah et Christensen) se replie de nouveau sur lui-même en subissant les assauts adverses. Et ce qui devait arriver arriva : supérieurs, lesfont la différence à vingt minutes du terme grâce à un exploit personnel signé De Bruyne. En dépit de Kanté et Silva, le Belge parvient en effet à s'offrir de l'espace et à envoyer un magnifique enroulé gagnant des vingt mètres. 1-0, le plus dur est fait côté mancunien et le plus compliqué commence côté londonien. Car si Werner tente de réagir, lessemblent en totale confiance, et Foden est tout proche du break, alors que les vraies opportunités en faveur des visiteurs demeurent rares. Quoi de plus normal, quand on vient d'aligner douze succès d'affilée ?