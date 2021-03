Manchester City écrase Southampton

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Walker, Dias, Laporte, Zinchenko (Mendy, 80e) – Fernandinho, De Bruyne (Agüero, 72e), Gündoğan – Mahrez (Torres, 61e), Foden, Silva. Entraîneur : Pep Guardiola.



Bournemouth (4-2-3-1) : Mccarthy – Bertrand, Bednarek, Vestergaar, Salisu - Ward-Prowse, Stephens (Diallo, 63e) - Redmond, Armstrong (Watts, 72e), Djenepo (Tella, 46e) – Adams. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

FG

Chassez le naturel, et Manchester City revient en galopant. Battu pour la première fois depuis fin novembre par son rival Manchester United dimanche , Manchester City n’a pas laissé le doute s’installer et a repris sa marche en avant, ce mercredi face à un Southampton trop fragile derrière et privé de son meilleur buteur Danny Ings. Pourtant, lesont démarré la rencontre groggy, comme si la défaite face auxétait encore dans les têtes des joueurs, avant de prendre les choses en main grâce à Kevin De Bruyne, sur la première offensive des. Si lesparviennent à égaliser sur un penalty de Ward-Prowse consécutif à une faute d'Aymeric Laporteet se créer quelques occasions (33, 37), les hommes de Guardiola font parler leur capacité à punir la moindre erreur adverse, d’abord par Foden, non récompensé (31), puis Mahrez qui, d’une belle frappe dans le petit filet, sanctionne une grosse erreur de relance d’Adams. L’Algérien est d’ailleurs à l’origine du troisième but, sa frappe sur le poteau revenant sur un Gündoğan opportuniste pour inscrire son douzième but de la saisonBien que l'affaire semble pliée à la pause, l'appétit de l'ogre mancunien l'incite à poursuivre un festin déjà copieux, mais insuffisant pour Mahrez qui s'empiffre d'un doublé, auquel répond du tac au tac un Che Adams opportuniste, avant que De Bruyne ne fasse parler sa classe pour imiter son coéquipier. Southampton est couché, lesse procureront quelques grosses occasions (72, 78), mais le score ne bougera plus. Victoire nette de Manchester City qui se rapproche un peu plus d'un nouveau titre de champion, tandis que Southampton reste englué à la quatorzième place avec sept points d'avance sur la zone de relégation.Ce match rappelle une chose : le dimanche n'a pas le monopole de la petite promenade.