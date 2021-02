City éclipse Arsenal

Inarrêtable depuis trois mois et largement en tête de la Premier League avec dix points d'avance, Manchester City s'est encore imposé lors de la 25e journée du championnat anglais en battant Arsenal sur la plus courte des marges. Les Skyblues n'auront eu besoin que d'un but, inscrit par Raheem Sterling après 75 petites secondes de jeu, pour s'offrir leur dix-huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues et conforter leur leadership.

Trois malheureux tirs cadrés, avant la pause

Plus proche du 2-0 que du 1-1

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Bellerín, Holding (Luiz, 83e), Marí, Tierney - Elneny (Ceballos, 86e), Xhaka - Pépé (Smith-Rowe, 74e), Ødegaard (Lacazette, 73e), Saka - Aubameyang. Entraîneur : Arteta.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - Fernandinho, Silva, Gündoğan - Sterling, De Bruyne (Jesus, 63e), Mahrez. Entraîneur : Guardiola.

75 secondes. C'est court, 75 secondes. D'ailleurs, que peut-on faire dans un créneau si réduit ? Ok, le Chinois Xie Guizhong a eu besoin de moins de la moitié pour réaliser 41 pompes avec un seul doigt en 2011. Oui, c'est aussi le temps visé par les personnages de(film d'horreur de Brian Hooks et Deon Tayler, datant de 2007) pour rester en vie. Plus simplement, c'est le temps qu'il a fallu ce dimanche à Riyad Mahrez pour viser la tête gagnante de Raheem Sterling et à Manchester City pour faire trembler les filets d'Arsenal lors de la 25journée de Premier League.: contrairement à Xie Guizhong ou au navet cinématographique évoqué, lesn'ont ni créé d'exploit ni survécu puisqu'ils se sont inclinés à domicile sur la plus courte des marges. À cause d'un pion concédé de manière très précoce, donc, qui permet auxde signer un onzième succès de rang en PL (un record).De toute façon, en sachant que lesont perdu leurs sept dernières confrontations (pire série après celle contre Leeds, huit revers consécutifs entre 1973 et 1976) avant ce nouveau duel et que les Mancuniens roulent sur le football avec dix-sept victoires d'affilée toutes compétitions confondues, que pouvait-on attendre d'autre de cet Arsenal-City ? Comme prévu, lesdominent outrageusement. Comme prévu, ils conservent la balle et font courir les Londoniens. Comme prévu, ils multiplient les passes et trouvent la faille (par Sterling, donc). Une ouverture du score qui leur permet même de gérer leurs efforts (deux frappes cadrées seulement dont le but, en première période), laissant aux locaux un minime espoir et quelques rares opportunités (un unique arrêt, pour Ederson). Franchement pas de quoi inquiéter le leader, sûr de ses forces et d'autant plus confiant avec le retour de De Bruyne.Un De Bruyne, justement, qui loupe de peu le break dès le retour des vestiaires : servi par Zinchenko, le Belge tente un lob qui fuit les cages de Leno. Pas plus de réussite du côté de Gündoğan, l'enroulé de l'Allemand étant stoppé par le gardien. Quant à Cancelo, lui aussi rate la cible en provoquant involontairement la blessure d'Holding. Ouf, Arsenal peut souffler. Mais pour les, l'équation n'est toujours pas résolue : comment inquiéter le patron du championnat, en apparence invincible et concrètement invaincu depuis trois mois tout rond ? Malheureusement pour Arteta, les Londoniens ne trouvent pas la réponse. Comme bien d'autres avant eux, ce qui explique pourquoi City dispose de dix points d'avance en tête du classement et pourquoi il se rapproche semaine après semaine d'un nouveau titre national. Cette couronne mettra sans doute un peu plus de 75 secondes pour être officiellement déposée, mais ça ne devrait pas non plus trop tarder.