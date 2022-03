Manchester City écarte Southampton et attend Liverpool en demies

Southampton (4-4-2) : Forster - Livramento, Stephens, Salisu, Walker-Peters - Armstrong (Djenepo, 83e), Romeu (Smallbone, 88e), Ward-Prowse, Elyounoussi (Diallo, 88e) - Long (Broja, 63e), Armstrong (Adams, 63e). Entraîneur :/b> Ralph Hasenhüttl.



Manchester City (4-3-3) : Steffen - Walker, Stones, Laporte (Ake, 83e), Cancelo (Zinchenko, 82e) - Rodrigo (Fernandinho, 83e), De Bruyne, Gündoğan - Sterling, Jesus (Mahrez, 64e), Grealish (Foden, 64e). Entraîneur : Pep Guardiola.

MD

Sous le grand soleil du St Mary's Stadium, Manchester City a pris son temps avant d'écarter Southampton et rallier les demi-finales de la FA Cup (1-4).Dominer n’est pas gagné. Et cet après-midi, c’est Manchester City qui a fait les frais de cette célèbre maxime. Enfin non. Il faut croire que les hommes de Pep Guardiola arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Longtemps bousculés par une belle équipe de Southampton, lesont finalement déroulé l’heure de jeu passée.Pourtant menés dès les premières minutes et l’ouverture du score de Raheem Sterling, les coéquipiers de James Ward-Prowse ont tout de suite réussi à relever la tête. Et après de nombreuses tentatives, c’est Aymeric Laporte qui a permis à Southampton de refaire son retard. Le défenseur tricolore a maladroitement dévié le ballon dans ses propres filets sur un centre de Mohamed Elyounoussi. Au retour des vestiaires – et alors que lesavaient encore le contrôle sur la rencontre –, lesont profité d’une erreur de Mohammed Salisu pour prendre l’avantage sur penalty. Profitant des larges espaces laissés par dessouhaitant recoller au score, Manchester a fini par dérouler et marquer les troisièmeet quatrième buts, mettant fin à tout suspense.Manchester City attend désormais le vainqueur de Nottingham-Liverpool au prochain tour.