Manchester City désosse le Sporting

Infiniment supérieur au champion du Portugal en titre, Manchester City a dévoré le Sporting dans son antre de l'Estádio José Alvalade (0-5). Le match retour, prévu le 9 mars prochain, est déjà anecdotique : les Skyblues sont quasiment certains de rallier les quarts de finale de la Ligue des champions et font peur.

Massacre à la tronçonneuse

Sporting CP (3-4-2-1) : Adán - Inácio, Coates, Reis - Porro (Neto, 82e), Palhinha, M. Nunes, Esgaio - Sarabia (Tabata, 75e), P. Gonçalves (Ugarte, 50e) - Paulinho (Slimani, 75e). Entraîneur : Rúben Amorim.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Stones (Zinchenko, 61e), R. Dias, Laporte (N. Aké, 84e), Cancelo - De Bruyne, Rodri (Fernandinho, 73e), B. Silva (Delap, 85e) - Mahrez, Foden (Gündoğan, 61e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

À en juger les gesticulations et bêlements répétés d'un Pep Guardiola tout feu tout flamme en bord de pelouse, on pourrait croire que le club préféré des frères Gallagher a vécu une soirée aigrie et frustrante au Portugal. Que nenni tant, en une petite mi-temps, le leader incontesté de Premier League a chassé les lions du Sporting de la savane de l'Alvalade pour les réduire au rang de timides chats de gouttière. Une bonne chose de faite, accompagnée d'un message en filigrane : après avoir goûté à la finale la saison passée, Manchester City ne se contentera cette fois que du Graal.Les premières secondes entraînantes desvont s'évaporer en un battement de cils. Un temps annulé pour un hors-jeu sifflé contre Kevin De Bruyne, le premier pion de City est finalement accordé par l'arbitre serbe de la rencontre. Et qui d'autre que l'intenable Riyad Mahrez, mentalement remis de son échec avec les Fennecs à la CAN, pour faire mouche sur la remise du Belge, à l'affût après une première frappe de Phil Foden sur Antonio Adán? Sous les yeux d'Islam Slimani, entré en fin de match, la tornade peut sévir. Les décrochages incessants de Foden - habilement positionné en faux neuf - mettent à terre les axiaux du SCP, les appels de Raheem Sterling dans la profondeur pullulent, le chantier de Mahrez est indécent. Alors Bernardo Silva se met à leur niveau et claque une demi-volée en or. Le public lisboète a déjà compris, et applaudit le geste instinctif de l'ancien Monégasque, pourtant formé chez le rival de Benfica.Pendant parfois de très longues minutes, le Sporting ne voit plus le cuir, tant les prestidigitateurs vêtus de bleu marine le confisquent. Déroutées, les ouailles de Rúben Amorim enfilent également les bourdes défensives. Car avant les erreurs de placement du portier Adán, il y a les glissades et les couvertures douteuses de Matheus Reis. D'abord proche d'être passeur décisif pour John Stones, il passe à côté de la sphère expédiée par Mahrez et laisse Foden aggraver la marque devant Coates. Lesne calculent pas, et s'en vont même plier l'affaire avant la pause : servi par Sterling, Bernardo Silva voit sa frappe déviée par Inácio trouer de nouveau les filets du pauvre Adán. Un doublé, pour signer ses deux premières réussites de la saison en Ligue des champions.Sans surprise, le Sporting va sombrer une dernière fois après la pause. Si le triplé de Bernardo est logiquement annulé, Sterling revient intérieur et déclenche une praline enroulée surréaliste, qui vient se loger dans la lucarne opposée. Une soirée parfaite pour bomber le torse et montrer les muscles, mais aussi signer son premieren C1 version 2021-2022. Manchester City a tout réussi, le fervent public, lui, n'aura pas eu de tir cadré à se mettre sous la dent, mais il s'est égosillé jusqu'au coup de sifflet final. L'amour n'a pas de prix, ni de tarif, mais il danse quand même le fado.