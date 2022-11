Manchester City désillusionne Chelsea

En accélérant simplement en seconde période, une équipe remaniée de Manchester City a su se défaire d'une équipe remaniée de Chelsea ce mercredi en seizièmes de finale de Carabao Cup.

Coup d'accélérateur

Manchester City (4-3-3) : Ortega - Lewis, Dias, Laporte (Aké, 80e), Gómez - Palmer, Rodri (Phillips, 50e), Gündoğan (Silva, 50e) - Mahrez, Álvarez, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.



Chelsea (3-4-3) : Mendy - Chalobah (Azpilicueta, 69e), Koulibaly, Cucurella - Loftus-Cheek, Kovačić, Zakaria (Gallagher, 69e), Hall (Havertz, 75e) - Ziyech (Sterling, 68e), Broja (Mount, 68e), Pulisic. Entraîneur : Graham Potter.

Chelsea n'a pu lutter qu'une mi-temps avec Manchester City. Mêmes si les deux formations étaient largement remaniées pour ce seizième de finale de Carabao Cup, lesont su accélérer peu avant l'heure de jeu pour disposer defrileux et recroquevillés. Les hommes de Graham Potter ont bien eu quelques situations en contre puis en fin de rencontre, mais Stefan Ortega, doublure d'Ederson, a été particulièrement imbattable. En face, Édouard Mendy n'a pas pu tenir la baraque éternellement et a fini par céder sous les assauts mancuniens. C'est donc le troisième revers en quatre matchs pour le technicien anglais. Les derniers finalistes sont dehors, tandis que les joueurs de Guardiola sont toujours en course pour remporter cette coupette une sixième fois en huit saisons.Ce duel de nuances de bleu se déroule d'abord dans le camp deslondoniens. Manchester City assiège la moitié de terrain de Chelsea, et le premier frisson est l'œuvre de Jack Grealish, qui profite d'un ballon mal dégagé pour faire parler ses gros mollets. L’Anglais décoche une puissante frappe depuis la gauche de la surface, mais n’accroche pas le cadre (10). Chelsea se contente de contrer, et Hakim Ziyech est trouvé à droite, fixe puis centre fort vers Christian Pulisic, tout proche du but. L’Américain reprend en première intention, mais Rico Lewis dévie le ballon, et Stefan Ortega parvient à écarter le danger (13). Manchester City est tout proche de concrétiser sa domination, lorsque İlkay Gündoğan transmet dans la surface à Julián Álvarez, couvert par Kalidou Coulibaly. Heureusement pour les, le Sénégalais se rattrape et empêche l’Argentin d’ouvrir le score (29).Peu avant la pause, Grealish retente le coup de la frappe enroulée, mais Édouard Mendy détourne en corner (41). Finalement, c'est Chelsea qui se crée la plus grosse occasion de ce premier acte, grâce au jeune Lewis Hall. L'Anglais est décalé à gauche, puis s’infiltre dans la surface et feinte la frappe pour mettre Lewis dans le vent. Ortega se présente alors face à lui et réalise l’intervention parfaite pour empêcher les Bleu foncé de prendre les commandes (44). Au retour des vestiaires, Chelsea tente de mettre le pied sur le ballon, mais ça ne dure que cinq minutes. Plutôt bon dans ce match, Grealish a deux occasions de mettre lesdevant, mais il bute sur Mendy (52).Dans la foulée, Manchester obtient un coup franc à l'entrée de la surface, légèrement sur la droite. Mahrez s'en charge, fait passer le ballon juste au-dessus de Koulibaly, seul membre du mur à ne pas sauter, et le ballon finit sa course dans les buts d'un Mendy immobile sur ce coup. Et les hommes de Guardiola font rapidement le trou. Depuis la gauche, Álvarez envoie une belle transversale vers Mahrez, à l'opposé. Contrôle UHU de la part de l'Algérien, qui se remet sur son pied gauche et frappe. Mendy repousse, mais le cuir revient à Álvarez, qui avait bien suivi et qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. Hall a l'occasion de rapprocher Chelsea en frappant dans la surface après un superbe travail de Ziyech, mais il bute sur un phénoménal Ortega (63). Potter a beau faire entrer des titulaires habituels, sesdomineront la fin de match, mais ne parviendront pas à relancer le suspense.