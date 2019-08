Manchester City déroule face à West Ham

West Ham (4-2-3-1) : Fabianski - Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell - Wilshere (Snodgrass, 56e), Rice - Antonio (Fornals, 46e), Lanzini, Felipe Anderson (Chicharito, 66e) - Haller. Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko - De Bruyne (Gündogan, 78e), Rodri, D. Silva (Foden, 78e) - Mahrez, Jesus (Agüero, 69e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.

VLU

City répond déjà à Liverpool.Après sa victoire lors du Community Shield, Manchester City devait déjà remporter le premier match de championnat, après la victoire de Liverpool ce vendredi face à Norwich (4-1). Et dès les premiers instants de la rencontre, lesont imposé leur domination à une équipe de West Ham surtout soucieuse de bien défendre. Malgré un rythme peu élevé, City trouve la faille grâce à Gabriel Jesus, buteur à l'arrivée d'un ballon détourné par Issa Diop (24). Malgré une timide réaction de West Ham, symbolisée par une belle action de Haller (35), City maîtrise tranquillement les débats et confirme son avantage à la mi-temps.Au retour des vestiaires, lesse montrent bien plus tranchants et déroulent face à un adversaire peu dangereux. D'abord grâce à Sterling, bien servi par De Bruyne (51) et par Mahrez (74), puis grâce à Agüero, sur penalty (85). Dans le temps additionnel, Raheem Sterling s'offre même un triplé et parachève la victoire de City, grâce à une nouvelle offrande de Mahrez (91). Reste que la performance de l'attaquant anglais et de son équipe a été éclipsée par les interventions du VAR, responsable de l'annulation d'une réalisation de Jesus (52) pour un hors-jeu litigieux, de la validation du deuxième but de Sterling malgré une image mystérieuse sur laquelle l'ailier apparaît flou, et du penalty retiré d'Agüero, Fabianski n'ayant pas maintenu ses deux pieds sur la ligne au moment d'arrêter la première tentative du buteur argentin.Le VAR n'a pas fini de faire parler.