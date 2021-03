City déroule à Fulham

30

Fulham (4-5-1) : Areola - Tete, Andersen, Adarabioyo, Aina - Lookman, Lemina (Onomah, 73e), Reed, Anguissa, Loftus-Cheek (Mitrović, 63e) - Cavaleiro (Robinson, 80e). Entraîneur : Scott Parker.



Manchester City (3-4-3) : Ederson - Stones, Rúben Dias (García, 75e), Laporte - Cancelo, Rodri, B. Silva (Fernandinho, 67e), Mendy - F. Torres, G. Jesus, Agüero. Entraîneur : Pep Guardiola.

Plus personne dans le rétro.Fulham a regardé Manchester City dans les yeux pendant une mi-temps, avant de sombrer face à la force offensive des hommes de Pep Guardiola et alors que Sergio Agüero a marqué son premier but depuis plus d'un an. Lesont en effet attendu le retour des vestiaires pour enfin réussir à prendre les devants à Craven Cottage grâce à John Stones, à la tombée d'un coup franc de João Cancelo. Avant cela, les protégés de Scott Parker avaient posé de vrais problèmes au leader dans la foulée de leur succès de prestige à Anfield . Fulham n'a pas hésité à manier le cuir et Ademola Lookman à jouer les feux follet, même s'il a manqué la finition. En face, City a d'abord uniquement menacé par Ferran Torres, trouvé dans l'intervalle (18), et Bernardo Silva, rentré dans la surface d'une série de dribbles avant de buter sur Areola (34).Une fois devant, lesont déroulé, et Rodri a cru doubler la mise après un déboulé du Portugais. Mais il a, à son tour, trouvé Areola sur son chemin (53). Le deuxième but est finalement survenu quatre minutes plus tard sur une perte de balle impitoyable pour les, avec cette fois Gabriel Jesus à la conclusion après s'être amusé avec l'ancien dernier rempart du PSG. Deux, puis trois avec un penalty concédé par Tosin et transformé par un Kun qui n'avait plus connu le plaisir de faire trembler les filets depuis janvier 2020. Le chemin vers le titre n'a jamais été aussi dégagé, pour City.Préparez-vous aux expérimentationsles plus folles d'ici la fin de saison.