Manchester City démarre en mangeant les Wolves

Wolverhampton (3-5-2) : Patrício - Boly, Coady, Saïss - Traoré, Neves, Moutinho (Dendoncker, 78e), Neto (Silva, 78e), Marçal (Vinagre, 8e) - Podence, Jiménez. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Walker, Stones, Aké, Mendy - Fernandinho, Rodri - Foden, De Bruyne, Sterling (Torres, 82e) - Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.

On avait quitté Manchester City sur une défaite face à Lyon en quarts de finale de C1. Un peu plus d'un mois plus tard, les poulains de Pep Guardiola ont prouvé, ce lundi soir, que ce piteux revers était digéré, en faisant le boulot sur la pelouse des(1-3). Un succès notamment obtenu grâce à Kevin De Bruyne, visiblement parti pour réaliser une saison aussi réussie que la précédente.Le Belge allume la première mèche de la partie avec un coup-franc lointain repoussé par Rui Patrício (11). Bien en jambes, il oblige ensuite Romain Saïss à concéder un penalty plutôt bête sur un tacle non maîtrisé, qu'il vient transformer sans trembler (0-1, 20). Le rouquin au pied d'or est également à l'origine du deuxième but : sur une merveille d'action collective, il délivre un caviar à Raheem Sterling qui centre en retrait pour Phil Foden (0-2, 32). KDB est même proche de réaliser la mi-temps parfaite, mais son face-à-face avec Rui Patrício est remporté par le portier portugais (43).Transparents jusqu'à la pause, lessortent de leur tanière au retour des vestiaires. Le temps de cinq grosses minutes, ils se mettent en chasse du but d'Ederson, mais Podence par deux fois (54et 59), Neves (56), et enfin Jiménez (60) se montrent tous les trois trop imprécis dans la finition. Le Mexicain est pourtant coriace. Un quart d'heure après son gros raté, il profite d'un gros travail de Podence côté droit pour catapulter une belle tête au fond des filets (1-2, 78). Le réveil est malgré tout trop tardif pour les joueurs de Nuno Espírito Santo, qui encaisseront même un troisième but à la toute fin du temps additionnel sur une frappe contrée de Gabriel Jesus (1-3, 95).Le loup, ça se mange. Et ça se digère plutôt bien, chez les