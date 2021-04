City chute contre Leeds

254

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Cancelo, Stones, Aké, Mendy – Fernandinho, Zinchenko, Silva – Torres, Sterling, Jesus. Entraîneur : Guardiola.



Leeds (4-5-1) : Meslier – Ayling, Llorente, Cooper, Alioski – Costa, Phillips, Roberts, Dallas, Raphinha – Bamford. Entraîneur : Bielsa.

Bielsa sait comment emmerder les équipes de Guardiola, et il y parvient presque à chaque fois.Ce samedi n'a pas échappé à la règle, et le score de ce Manchester City-Leeds le prouve : pour le compte de la 31journée, le leader de la Premier League a été vaincu par son hôte du jour. La faute notamment à son manque de réalisme devant un Meslier en grande forme, qui s'est imposé à de nombreuses reprises (face à Fernandinho ou Zinchenko, par exemple), et à Dallas.Profitant de cette efficacité perdue et des occasions adverses manquées, les visiteurs ont vu leur milieu s'offrir un doublé : le Nord-Irlandais a en effet ouvert la marque à la suite d'un raté de Cancelo et un bon travail d'Hélder Costa peu avant la mi-temps, puis a donné les trois points à sa formation dans le temps additionnel (passe décisive en profondeur d'Alioski). Pourtant, Cooper avait entre-temps mis son entraîneur argentin en colère en cisaillant Jesus. Ce qui lui avait valu un carton rouge, et avait permis auxde disputer la deuxième période en supériorité numérique. Lesquels avaient finalement égalisé à un quart d'heure du terme, Torres trouvant la faille sur un centre de Silva. Logique, vu les 70% de possession de balle des locaux et leur trentaine de tirs essayés... contre deux, en faveur de l'outsider !Mais il ne fallait pas davantage pour créer la première surprise de ce week-end.