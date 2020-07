City cartonne Brighton

Brighton (4-4-2) : Ryan - Montoya (Lamptey, 59e), Webster, Dunk, Bernardo - Mooy, Propper (Stephens, 59e), Bissouma, Trossard (Jahanbakhsh, 70e) - Gross (Burn, 78e), Connolly (Maupay, 59e). Entraîneur : Graham Potter.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Laporte, E. Garcia (Stones, 72e), B. Mendy (Zinchenko, 64e) - Rodri (Fernandinho, 72), Mahrez, De Bruyne (David Silva, 64e) - Bernardo Silva, Sterling, Gabriel Jesus (Foden, 63e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Si le champion d'Angleterre a laissé filer des points à domicile ce samedi ( 1-1 entre Liverpool et Burnley ), le dauphin a toujours les crocs. Tellement la dalle que Manchester City en a collé cinq sur la pelouse de Brighton !Le vorace Raheem Sterling est l'auteur d'un. Le premier but est une frappe à ras terre de l'extérieur de la surface, suite à une remise de la tête de Gabriel Jesus. Le deuxième, une tête à bout portant à la réception d'un centre millimétré de Riyad Mahrez. Et le troisième, de loin le plus improbable, a été marqué de la tête... au sol et dos au but, avec en prime un petit pont sur le gardien !Gabriel Jesus et Bernardo Silva complètent l'addition, 5-0 pour les. En bas du tableau, Brighton pointe à la 15place, avec huit longueurs d'avance (et un match en plus) sur le premier relégable, Bournemouth.