City broie Chelsea

Excellent à Stamford Bridge et de retour pour les places d'honneur, Manchester City a explosé un Chelsea apathique grâce notamment à trois buts en première période. Les Blues, désormais détachés en Premier League, se retrouvent huitièmes alors que les Citizens remontent au cinquième rang (quatre points de retard sur Liverpool, avec un match en plus à disputer).

Une attaque stratosphérique, une défense polémique

Mini-réaction, pour ne pas toucher encore plus le fond

Chelsea (4-3-3) : Mendy - Azpilicueta, Silva, Zouma, Chilwell - Kovačić (Havertz, 77e), Kanté (Gilmour, 64e), Mount - Ziyech (Hudson-Odoi, 63e), Werner, Pulisic. Entraîneur : Lampard.



Manchester City (4-2-3-1) : Steffen - Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - Gündoğan (Fernandinho, 74e), Rodri - Silva, De Bruyne (Agüero, 85e), Foden (Mahrez, 86e) - Sterling. Entraîneur : Guardiola.

Par Florian Cadu

Dominés. Explosés. Humiliés. Fracassés. Broyés. Cassés. Ridiculisés. Effacés. Supprimés. Éliminés. Écartelés. Torturés. Sanctionnés. Piétinés. Démolis. Détruits. Punis. Trahis. Chacun, en fonction de sa sensibilité, choisira l'adjectif qui lui conviendra pour qualifier l'état desaprès leur défaite contre les. Mais il devrait, à coup sûr, appartenir à cette liste ou s'en approcher.Car à Stamford Bridge, pour le compte de la dix-septième journée de Premier League, Manchester City s'est littéralement baladé et s'est largement imposé devant un Chelsea pathétique. Au bout d'une grosse-demi-heure, les visiteurs menaient déjà de trois buts et avaient plié un match qui était présenté comme un « choc » . Ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'il n'y a eu aucun débat.Pourtant, Chelsea démarre plutôt bien cette rencontre. En apparence biens en place, les Londoniens se montrent au niveau… pendant quinze minutes, seulement. Après un premier avertissement signé De Bruyne, un Gündoğan servi par Foden se joue en effet de Silva pour ouvrir le score. Trois minutes plus tard, le passeur nommé Foden se transforme en buteur et fait le break en profitant d'une défense adverse assez naïve (de De Bruyne).Supérieur et réaliste, City peut donc désormais enfiler ses pantoufles. Mais même en chaussons, les Mancuniens offrent de belles actions collectives et malmènent les locaux. Si bien que très vite, De Bruyne enfonce le clou en reprenant une frappe sur le poteau de Sterling. 3-0, et presque 4-0 avec un centre de Foden pour Gündoğan dont la tentative passe juste à côté.Bizarrement, et malgré le piteux visage proposé par ses hommes, Lampard ne procède à aucun changement durant l'entracte. Et si Chelsea récupère un temps la gonfle (près de 75% de possession, entre la 45et la 60), c'est toujours un City en chaussettes qui se fait le plus dangereux (en témoigne sa vingtaine de tirs, pendant que ledu jour peine ne serait-ce qu'à cadrer). Avec, par exemple, Rodri butant sur Mendy. En résulte une dernière demi-heure éteinte de tout suspense et sans franc intérêt, si ce n'est se marrer en regardant Werner frapper le poteau de corner en voulant faire une passe ou se consoler en observant Hudson-Odoi sauver l'honneur dans le temps additionnel sur un centre de Mount.Les dés déjà jetés depuis un moment, tout le monde peut contempler le classement avant le coup de sifflet final : les, une seule victoire en sept parties et désormais détachés, se retrouvent huitièmes sans journée de retard à disputer alors que lesremontent au cinquième rang (quatre points derrière le leader, Liverpool, avec un match en plus à jouer). Ses onze apparitions d'affilée sans défaite toutes compétitions confondues, dont huit succès, éclairent le constat : attention, Manchester est définitivement de retour.