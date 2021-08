Manchester City broie Arsenal

Pathétiques et réduits à dix avant la mi-temps, les joueurs d'Arsenal n'ont pas existé sur la pelouse de Manchester City. Résultat, une manita sans combattre (5-0) et une place de relégable, voire lanterne rouge qui tend les bras aux Gunners après trois journées. Sentiment opposé pour les Skyblues qui enchaînent sans forcer un deuxième succès consécutif en Premier League.

Xhaka, symbole du naufrage d'Arsenal

Arteta, plus que quatre matchs ?

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker (Zinchenko, 46e), R. Dias, A. Laporte, J. Cancelo - B. Silva (Sterling, 58e), Rodri, Gündoğan - G. Jesus (Mahrez, 61e), F. Torres, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.



Arsenal (5-4-1) : Leno - C. Soares, Chambers, Holding, Kolašinac, Tierney - Saka (Elneny, 46e), Ødegaard (Maitland-Niles, 71e), Xhaka, Smith-Rowe - Aubameyang (Lacazette, 59e). Entraîneur : Mikel Arteta.

La large victoire sur la pelouse de West Bromwich Albion en League Cup cette semaine (0-6) aurait pu sonner comme le réveil d'Arsenal, elle n'aura été qu'une toute petite parenthèse enchantée dans un début de saison catastrophique. Perdus au milieu, catastrophiques en défense et sans joueur cadre, lesont pris un véritable bouillon sur la pelouse de l'Etihad Stadium ce samedi après-midi (5-0). Une défaite logique et finalement attendu face aux finalistes de la dernière Ligue des champions qui n'ont pas eu à forcer leur talent pour prendre le dessus sur leurs hôtes. La saison s'annonce très longue pour Arsenal, qui a déjà encaissé neuf buts en trois journées, pour zéro pion marqué.Les Canonniers se montrent pourtant séduisants sur les premières minutes avec un pressing haut, un ballon dans leurs pieds et quelques combinaisons intéressantes. Mais la réalité du moment (deux défaites lors des deux premières journées contre le promu Brentford et le rival Chelsea) rattrapent vite les Londoniens qui craquent comme des poussins sur la première offensive des, conclue par une tête d'İlkay Gündoğan, profitant du mauvais positionnement de Calum Chambers. Une ouverture du score suivie quelques minutes plus tard par le but du break de Ferran Torres, tout heureux de la passivité et de la fébrilité des visiteurs pour tromper de près Bernd LenoHormis une boulette d'Ederson, qui voit sa passe interceptée par Ødegaard et le ballon longer son but, Arsenal n'existe pas et sombre toujours un peu plus, à l'image de Kolašinac et Chambers, perdus dans une défense à cinq inhabituelle pour les Londoniens, et de Granit Xhaka, coupable d'un tacle les pieds décollés sur Cancelo. Un geste qui condamne le Suisse à rentrer aux vestiaires (35) et des supporters desprésents dans les gradins et exaspérés, chez eux. Ces derniers s'épargneront le troisième but des hommes de Guardiola juste avant la pause, sur une action qui part d'une relance plein centre d'Ederson, puis Grealish qui emprunte le boulevard côté gauche avant de servir sur un plateau Gabriel Jesus qui saisit l'offrande. Consternant.Autant dépassé que son équipe, Arteta revient sur la pelouse avec un seul changement dans sa poche : la sortie de Bukayo Saka pour Mohamed Elneny : pas franchement rassurant ni utile, ses joueurs continuant à prendre le bouillon et encaissant un quatrième pion par Rodri, auteur d'une frappe millimétrée à vingt mètres, après une séquence de passe à dix des. La suite ne sera qu'un long fleuve, tranquille pour Sterling et ses coéquipiers, dantesque pour les joueurs d'Arteta. L'international anglais passe même proche à trois reprises d'aggraver le score, en vain. Au contraire de Torres, qui s'offre un doublé en fin de rencontre sur un centre déposé par Mahrez. Les statistiques (22 tirs à 1 et 82% de possession de balle pour City) comme le tableau d'affichage ne mentent pas et attestent de cet après-midi humiliant subi par Arsenal. Quant à l'ancien adjoint de Pep Guardiola, il ne lui reste plus que quatre matchs pour essayer de redresser la barre et sauver sa place dans le nord de Londres, à moins que ce naufrage collectif ne précipite sa chute.