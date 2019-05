Triplé historique pour City !

Après avoir brillamment remporté la Premier League et la League Cup, Manchester City s'est logiquement offert la FA Cup en écrabouillant tranquillement Watford. Aucune équipe n'avait encore réalisé le triplé national.

Vingt minutes d'énigme, et rideau

KDB, entrée synonyme de raclée

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - B. Silva, Gündoğan (Sané, 73e), D. Silva (Stones, 79e) - Mahrez (De Bruyne, 55e), Jesus, Sterling. Entraîneur : Guardiola.



Watford (4-2-2-2) : Gomes - Femenía, Mariappa, Cathcart, Holebas - Capoue, Doucouré - Hughes (Cleverley, 73e), Pereyra (Success, 67e) - Deulofeu (Gray, 66e), Deeney. Entraîneur : Gracia.

Par Florian Cadu

Si cela peut flatter son humilité, Pep Guardiola pourra toujours rappeler qu'une autre équipe a réussi le triplé national en Angleterre Arsenal , chez les femmes) comme il l'a fait remarquer en conférence de presse d'avant-match. Mais ce détail n'occultera pas le principal, et son sourire en fin de partie en ce samedi après-midi l'a de toute façon trahi : en remportant la FA Cup après avoir soulevé la Premier League et la Coupe de la League dans la même saison, son Manchester City a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Watford ne pourra qu'en témoigner. Car à Wembley et en dépit de leur détermination, les malheureux finalistes n'ont jamais eu leur chance et se sont faits rouler dessus par les champions du pays. Supérieurs dans tous les domaines, ces derniers n'ont laissé aucune place au doute ou au suspense et sont tranquillement allés chercher ce qui leur appartient. Avec une conclusion, fatale : malgré leur élimination en quarts de finale de Ligue des Champions, lesont réussi leur exercice et sont définitivement les rois de leur territoire frontièrisé.74% de possession de balle, deux buts à zéro, douze frappes à quatre, cinq tirs cadrés à un, neuf corners à un... Malgré une première petite alerte de Pereyra contrôlée par Ederson et un penalty réclamé pour un bras de Kompany, les chiffres de la première période parlent d'eux-mêmes. City est largement au-dessus, et Watford ne peut se mettre au niveau. Au milieu de cet acte, c'est Silva qui ouvre le score d'une reprise croisée après un duel aérien gagné par Sterling.Un peu plus de dix minutes plus tard, Jesus réalise le break en profitant d'un sublime service du Portugais Silva . Un pion qui récompense la maîtrise technique et tactique des Mancuniens, et qui sanctionne les limites des. Lesquels se sentent bien impuissant, devant cette machine si bien huilée.Du coup, les supporters de Watford n'ont plus qu'un objectif : ne pas voir leur équipe se prendre une volée. Mais éviter la fessée face à ce City constitue une vraie mission, et il faut la parade de Gomes ou un drapeau levé pour empêcher le champion d'élargir son avance avant la cinquantième minute. Lestentent bien de garder davantage la quille, mais l'adversité est trop forte même quand elle vient du banc. Ainsi, De Bruyne ne met que six minutes pour tromper le gardien brésilien à l'heure de jeu.Et les changements de Gracia n'y font rien, au même titre que la belle volonté affichée par son clan. Lancé par De Bruyne, Jesus s'offre un doublé pour planter la 167réalisation (!) de la saison. Sterling, encore auteur d'une grosse performance, se charge des 168 et 169(suite notamment à un joli numéro de Silva ) pour conclure le set. De quoi soulever le trophée avec la sensation du devoir accompli, au bout d'un triplé inédit chez les hommes. Que les filles d' Arsenal ne manqueront pas d'applaudir.